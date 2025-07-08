Ένα σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση της ελονοσίας έγινε με την έγκριση της πρώτης θεραπείας ειδικά σχεδιασμένης για βρέφη και πολύ μικρά παιδιά, όπως ανακοίνωσε η φαρμακευτική εταιρεία Novartis. Η νέα φαρμακευτική αγωγή αναμένεται να διατεθεί σε χώρες της Αφρικής μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Όπως αναφέρει το BBC, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε εγκεκριμένο σκεύασμα αποκλειστικά για νεογνά. Τα βρέφη λάμβαναν φάρμακα που είχαν σχεδιαστεί για μεγαλύτερα παιδιά, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο υπερδοσολογίας, καθώς τα βρεφικά ήπατα και οργανισμοί δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί πλήρως και μεταβολίζουν διαφορετικά τις φαρμακευτικές ουσίες.

Σχεδόν 597.000 θάνατοι το 2023 – Το 75% παιδιά κάτω των 5 ετών

Το 2023, ο παγκόσμιος απολογισμός των θανάτων από ελονοσία έφτασε σχεδόν τους 597.000, με σχεδόν το σύνολο αυτών να καταγράφεται στην Αφρική. Από αυτούς, περίπου το 75% αφορούσε παιδιά κάτω των 5 ετών, ενώ τα βρέφη κάτω των 4,5 κιλών δεν είχαν έως τώρα θεραπευτική επιλογή ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους.

Η νέα θεραπεία, γνωστή ως Coartem Baby ή Riamet Baby, αναπτύχθηκε από τη Novartis σε συνεργασία με την ελβετική ΜΚΟ Medicines for Malaria Venture (MMV). Η συγκεκριμένη οργάνωση υποστηρίζεται από κυβερνήσεις όπως της Βρετανίας, της Ελβετίας και της Ολλανδίας, καθώς και από τη Διεθνή Τράπεζα και το Ίδρυμα Ροκφέλερ.

Οκτώ αφρικανικές χώρες συμμετείχαν στις δοκιμές και τις αξιολογήσεις του φαρμάκου και αναμένεται να είναι από τις πρώτες που θα το παραλάβουν.

«Ορόσημο για τη φροντίδα των πιο ευάλωτων»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Novartis, Vas Narasimhan, χαρακτήρισε την έγκριση της θεραπείας ως ένα «σημαντικό ορόσημο» στον αγώνα κατά της ελονοσίας:

«Για πάνω από τρεις δεκαετίες εργαζόμαστε αδιάκοπα για επιστημονικές ανακαλύψεις όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Είμαστε υπερήφανοι που μπορέσαμε να αναπτύξουμε την πρώτη κλινικά εγκεκριμένη θεραπεία για νεογέννητα και βρέφη, διασφαλίζοντας ότι ακόμη και τα πιο μικρά και ευάλωτα παιδιά θα λάβουν τη φροντίδα που αξίζουν».

Η Novartis ανακοίνωσε πως σκοπεύει να διαθέσει το φάρμακο με μη κερδοσκοπική τιμολογιακή πολιτική, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία πρόσβαση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της MMV, Martin Fitchet, σημείωσε ότι πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα προς την εξάλειψη της ασθένειας:

«Η ελονοσία είναι μία από τις πιο θανατηφόρες ασθένειες στον κόσμο, ιδιαίτερα για τα παιδιά. Με τους κατάλληλους πόρους και τη σωστή προσέγγιση, μπορεί να εξαλειφθεί. Το Coartem Baby προσφέρει θεραπεία για μια μέχρι τώρα παραμελημένη ομάδα ασθενών».

Σημαντικό για παιδιά με δρεπανοκυτταρική αναιμία

Η δρ Marvelle Brown, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Hertfordshire, χαρακτήρισε τη νέα θεραπεία ως σημαντική τομή για τη δημόσια υγεία:

«Η θνησιμότητα από την ελονοσία, ιδιαίτερα στην υποσαχάρια Αφρική, είναι εξαιρετικά υψηλή – πάνω από το 76% των θανάτων αφορά παιδιά κάτω των πέντε ετών. Η κατάσταση επιδεινώνεται για τα βρέφη που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική αναιμία λόγω του αδύναμου ανοσοποιητικού τους. Η διάθεση του φαρμάκου σε μη κερδοσκοπική βάση μπορεί να μειώσει τις ανισότητες στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη».

