Τις επόμενες ημέρες αναμένεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας στη χώρα μας, με τιμές που θα κυμανθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και σε αρκετές περιοχές θα ξεπεράσουν τους 40°C. Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών. Η επικείμενη θερμοκρασιακή έξαρση, σε συνδυασμό με αυξημένη υγρασία και άπνοια, ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την υγεία των πολιτών, ιδιαίτερα των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος φτάνει σε επίπεδα που δεν είναι ανεκτά για τον ανθρώπινο οργανισμό, ενδέχεται να προκληθούν παθολογικές καταστάσεις ποικίλης βαρύτητας. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται ο δυνατός πονοκέφαλος, η ατονία και το αίσθημα κόπωσης, η τάση για λιποθυμία, η πτώση της αρτηριακής πίεσης, η ναυτία, οι έμετοι και η ταχυπαλμία. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί θερμοπληξία, η οποία εκδηλώνεται με πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος (άνω των 40,5°C), ξηρό, κόκκινο και ζεστό δέρμα χωρίς εφίδρωση, ξηρή και πρησμένη γλώσσα, δυνατό πονοκέφαλο, ζάλη, σύγχυση, παραλήρημα, ταχύπνοια, σπασμούς ή ακόμη και απώλεια συνείδησης.

«Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων όπως οι καύσωνες, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Καλούμε όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους, να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες προφύλαξης. Εργαζόμαστε σε πλήρη συντονισμό με τους εμπλεκόμενους φορείς για την αποτελεσματική πρόληψη και την ταχεία ανταπόκριση όπου χρειαστεί. Η φροντίδα του άλλου, ιδίως των ηλικιωμένων, των παιδιών και των ασθενών, είναι υπόθεση όλων μας», τόνισε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Γενικές οδηγίες προφύλαξης

Συνιστάται η παραμονή σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους, η χρήση ελαφρών, ανοιχτόχρωμων ρούχων και καπέλου, καθώς και η αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και σωματικής δραστηριότητας από τις 11:00 έως τις 17:00. Προτείνονται συχνά ντους, κατανάλωση ελαφριών γευμάτων και άφθονων υγρών – κατά προτίμηση νερού και φυσικών χυμών, με αποφυγή αλκοόλ. Σε περίπτωση έντονης εφίδρωσης, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη λήψη αλατιού, πάντα σε συνεννόηση με γιατρό.

Τα άτομα με χρόνια νοσήματα οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον θεράποντα ιατρό τους για ενδεχόμενες αλλαγές στη φαρμακευτική αγωγή. Η φροντίδα των ηλικιωμένων είναι υψίστης σημασίας, με καθημερινή επικοινωνία και στήριξη. Οι χώροι εργασίας και τα ιδρύματα που φιλοξενούν ευάλωτες ομάδες (π.χ. νεογνά, παιδιά, ηλικιωμένους, ΑμεΑ) πρέπει να διαθέτουν κλιματιστικά ή ανεμιστήρες και επαρκή αερισμό.

Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση θερμοπληξίας (μέχρι τη μεταφορά στο νοσοκομείο):

Μεταφορά του ατόμου σε δροσερό, ευάερο και σκιερό μέρος ή κατά προτίμηση σε κλιματιζόμενο χώρο.

Αφαίρεση των ρούχων.

Τοποθέτηση παγοκύστεων ή δροσερών επιθεμάτων στον λαιμό, στις μασχάλες και στη βουβωνική χώρα.

Εμβάπτιση σε μπανιέρα με κρύο νερό, δροσερό ντους ή ψεκασμό με νερό.

Παροχή δροσερών υγρών σε μικρές γουλιές, εφόσον το άτομο έχει τις αισθήσεις του.

Άμεση κλήση για ιατρική βοήθεια και διακομιδή σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από τις υψηλές θερμοκρασίες

ηλικιωμένοι

μωρά και μικρά παιδιά

έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες

άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα

άτομα που εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε ζεστό περιβάλλον

άτομα με χρόνιες παθήσεις (καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθειες, αιμοσφαιρινοπάθειες, νεφροπάθειες, ηπατοπάθειες, ψυχική νόσο, άνοια, αλκοολισμό ή κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών κ.λ.π.)

άτομα με οξεία νόσο, όπως λοίμωξη με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα (διάρροια ή / και έμετο)

άτομα που για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρνουν φάρμακα για τα χρόνια νοσήματά τους, όπως π.χ. διουρητικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα, ορμονούχα (συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων). Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους για την ενδεχόμενη τροποποίηση της δοσολογίας.

Το υπουργείο Υγείας παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, όπως τονίζει σε ανακοίνωση.

Δείτε όλη την εγκύκλιο εδώ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.