Οι καρδιακοί θάνατοι αυξάνονται σημαντικά κατά τη διάρκεια των καυσώνων, όπου οι θερμοκρασίες είναι αυξημένες και την ημέρα και τη νύχτα, ενώ ορισμένοι τύποι καρδιακών παθήσεων είναι πιο ευαίσθητοι στους καύσωνες. Τα παραπάνω διαπιστώνει μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας JACC.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα για σχεδόν 2,4 εκατομμύρια θανάτους από καρδιακές παθήσεις στην Κίνα σε διάστημα έξι ετών. Μελέτησαν τις επιπτώσεις των καυσώνων που συμβαίνουν μόνο ημέρα, μόνο νύχτα και όσους διαρκούν μέρα και νύχτα, αλλά και την ένταση, τη διάρκεια και την εποχή που συμβαίνουν οι καύσωνες, προκειμένου να έχουν ακριβέστερη εκτίμηση του κινδύνου.

Όπως διαπίστωσαν, ο κίνδυνος θνησιμότητας αυξάνεται σταθερά με την έκθεση σε καύσωνα που συμβαίνει και κατά την ημέρα και κατά τη νύχτα. Αντίθετα, οι επιπτώσεις στους καύσωνες που διαρκούν μόνο την ημέρα ή μόνο τη νύχτα εμφανίστηκαν έπειτα από συγκεκριμένα όρια και σε μέτριες εντάσεις.

Επίσης, εντόπισαν ότι ο κίνδυνος δεν ήταν ίδιος στους διαφορετικούς τύπους καρδιακών παθήσεων.

Η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή, το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και η καρδιακή ανεπάρκεια ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητες στα κύματα καύσωνα που διαρκούν μέρα και νύχτα, ενώ η πνευμονική καρδιοπάθεια έχει αυξημένο κίνδυνο μόνο στην έκθεση σε καύσωνα υψηλής έντασης.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι προηγούμενες μελέτες που δεν λαμβάνουν υπόψη τους διαφορετικούς τύπους καύσωνα και το αθροιστικό θερμικό φορτίο τους ενδέχεται να έχουν υποεκτιμήσει τον κίνδυνο καρδιακής θνησιμότητας από καύσωνα έως και κατά 54%.

Όπως υπογραμμίζουν, είναι σημαντική η διαμόρφωση στρατηγικών μετριασμού της αστικής θερμότητας για την προστασία των ευάλωτων πληθυσμών. Επιπλέον, δεδομένου του μεγαλύτερου αντικτύπου τους, οι καύσωνες που διαρκούν και την ημέρα και τη νύχτα θα πρέπει να λαμβάνονται ρητά υπόψη στην αξιολόγηση κινδύνου και στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

