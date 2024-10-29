Στην αναβάθμιση δύο Δημοτικών Ιατρείων σε Πολυδύναμα προχωρά ο δήμος Αθηναίων από την αρχή της νέας χρονιάς. Όπως ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος «Αττική 2021-2027» που έχει διατεθεί στον δήμο από την Περιφέρεια Αττικής, με σκοπό την υλοποίηση σημαντικών έργων στην πρωτεύουσα για τα επόμενα έξι χρόνια. Το συγκεκριμένο έργο εξασφαλίζει τόσο τη συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας των τεσσάρων υφιστάμενων Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρείων (Σόλωνος, Νέος Κόσμος, Πετράλωνα και Κυψέλη) όσο και την αναβάθμιση ακόμη δύο σε Πολυδύναμα, στα Πατήσια και στους Αμπελόκηπους.

«Στα αναβαθμισμένα Πολυδύναμα Ιατρεία του δήμου Αθηναίων, η δέσμευσή μας γίνεται πράξη. Οι γιατροί μας και οι εξειδικευμένοι κοινωνικοί επιστήμονες παρέχουν, καθημερινά, δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης για όλους τους κατοίκους. Ενισχύουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του δήμου Αθηναίων προς όφελος κάθε πολίτη», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας.

Από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας Μαρία Στρατηγάκη, ανέφερε πως «Τα Δημοτικά Ιατρεία αποτελούν τις κεντρικές κοινωνικές δομές σε κάθε μία από τις επτά δημοτικές κοινότητες. Συνεχίζουμε το έργο της αναβάθμισής τους σε Πολυδύναμα, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Εφαρμόζουμε μια ολιστική προσέγγιση των ευάλωτων κατοίκων της πόλης και μάλιστα εγγύτερα στον τόπο κατοικίας τους».

Και ο διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του δήμου Αθηναίων Ιωάννης Γεώργιζας, τόνισε πως «Μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, καταφέραμε να εντάξουμε με ταχύτατες διαδικασίες στην ΟΧΕ για τη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 μία σειρά από σημαντικά έργα που έχει ανάγκη η Αθήνα, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και η καθημερινότητα των κατοίκων της».

Τα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία υποδέχονται καθημερινά τους κατοίκους της Αθήνας με διευρυμένο ωράριο (8 π.μ. - 8 μ.μ.) παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και προληπτικής ιατρικής και υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης (ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική και εργασιακή συμβουλευτική κ.λ.π.) σε όσους έχουν ανάγκη.

Διαθέτουν περισσότερες από 20 ειδικότητες ιατρών, επαγγελματιών υγείας και κοινωνικών επιστημόνων, ενώ σε αυτά οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν δωρεάν ραντεβού με την ειδικότητα που επιθυμούν ή να συμβουλευθούν συμβούλους Υποδοχής και Εξυπηρέτησης για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Και στα επτά Δημοτικά Ιατρεία προσφέρεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε δικαιούχους και κλινικής εξέτασης σε ανασφάλιστους.

Παράλληλα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προέβη σε μια δήλωση και για το ζήτημα του μπαρ της λ. Βουλιαγμένης, όπου διασκέδαζαν ανήλικοι και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. «Θα αντιμετωπίσουμε σκληρά κάθε παρανομία στην Αθήνα. Όποιον και εάν αφορά, όποιος και εάν εμπλέκεται. Αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο εισηγούμαι το κλείσιμο του συγκεκριμένου μπαρ στη Βουλιαγμένης», ανέφερε συγκεκριμένα.

Στο μεταξύ ο δήμος Αθηναίνων εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το δέντρο που έπεσε επί της οδού Πατησίων. Όπως αναφέρει, είχε γίνει πρόσφατα έλεγχος βλάστησης σε όλη τη δενδροστοιχία, βρισκόταν σε καλή κατάσταση και τονίζει πως η πτώση του οφείλεται στην πρόσκρουση νταλίκας.

«Στις 29/10/2024, στις 5:00 το πρωί, ύστερα από ενημέρωση της Τροχαίας Αθηνών προς τη Διεύθυνση Πρασίνου, προσήλθε κλιμάκιο της υπηρεσίας με συνεργείο αναρριχητών για να επέμβει σε δένδρο επί της οδού Πατησίων, στον αριθμό 7», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση και συνεχίζει πως «το δένδρο, είδους Σφενδάμου, ηλικίας 25 ετών, είχε υποστεί ζημιά στον κορμό σε ύψος 3,5 μέτρων από το έδαφος, εξαιτίας νταλίκας η οποία, κατά την κίνηση παρκαρίσματος, προσέκρουσε στο δένδρο. Αυτό είχε ως συνέπεια να ασκηθούν δυνάμεις στη βάση του δένδρου, το οποίο έσπασε στο σημείο πρόσφυσης εδάφους και ριζικού συστήματος, με αποτέλεσμα να αποκολληθεί το δένδρο από το ριζικό του σύστημα και να ακουμπήσει στις αντηρίδες των γραμμών του τρόλεϊ.

Σημειώνεται ότι στο δένδρο είχε γίνει πρόσφατα έλεγχος βλάστησης, όπως και σε όλη τη δενδροστοιχία, και δεν εξείχε κάποιο κλαδί ή μεγάλος βραχίονας. Το δένδρο ήταν σε καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση, ενώ δεν έφερε κάποιο στήριγμα, αλλά προστατευτικό σιδερένιο κιγκλίδωμα ύψους ενός μέτρου».

Και καταλήγει η ανακοίνωση ότι «η πτώση του δένδρου στην οδό Πατησίων, αποδίδεται αποκλειστικά στην πρόσκρουση της νταλίκας, καθώς ο έλεγχος που είχε γίνει πρόσφατα δεν ανέδειξε κάποιο πρόβλημα στο δένδρο ή στη δομή του».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

