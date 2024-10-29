Μείωση μεγέθους καρκινικού όγκου κατά το μισό με νέα πειραματική ακτινοθεραπεία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την επιτυχία μίας νέας πειραματικής ακτινοθεραπείας που κατάφερε να μειώσει στο μισό τον καρκινικό όγκο που είχε στον εγκέφαλο ένας ασθενής από το Λούτον, μοιράστηκαν οι ερευνητές και γιατροί από τα νοσοκομεία του Πανεπιστημίου του Λονδίνου UCL.

Στην πρώτη απόπειρα εφαρμογής της νέας αγωγής οι γιατροί τοποθέτησαν μία μικροσκοπική ιατρική συσκευή κάτω από το κρανίο του 62χρονου μηχανικού Πολ Ριντ, που είχε διαγνωστεί με γλοιοβλάστωμα, τον πιο κοινό τύπο κακοήθους όγκου του εγκεφάλου.

Παρά την αφαίρεση μέρους του όγκου με επέμβαση στο τέλος του περασμένου έτους, οι γιατροί είδαν τον όγκο να μεγαλώνει ξανά.

Αφού με νέα επέμβαση αφαίρεσαν όσο από τον όγκο μπορούσαν, τοποθέτησαν αυτή τη συσκευή, που ονομάζεται Ommaya και τη συνέδεσαν με τον εναπομείναντα καρκινικό όγκο με ένα μικρό σωληνάριο.

Έπειτα χορήγησαν με ένεση απευθείας στον όγκο το φάρμακο ΑΤΤ001, που βοηθά στην αποκατάσταση γενετικών ζημιών στα κύτταρα, κάτι που επέτρεψε την έκλυση χαμηλών ποσοτήτων ακτινοβολίας.

Ο κ. Ριντ είδε τότε τον όγκο να συρρικνώνεται κατά το ήμισυ σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Αυτή η εξαιρετικά στοχευμένη ακτινοθεραπεία πρέπει να χορηγείται για διάστημα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων στον ασθενή.

Η μέθοδος αυτή έχει την ικανότητα να πλήττει τα καρκινικά κύτταρα αφήνοντας ανεπηρέαστους τους υγιείς ιστούς.

Ο διευθυντής ογκολόγος του νοσοκομείου UCL Δρ Πολ Μαλχόλαντ σχολίασε ότι η συρρίκνωση του όγκου «είναι πραγματικά ιδιαιτέρως αξιοσημείωτη για έναν ασθενή με τόσο επιθετικό καρκίνο».

Επισήμανε παράλληλα ότι οι πρωτογενείς όγκοι στον εγκέφαλο δεν κάνουν μετάσταση, επομένως η απευθείας στόχευσή τους έχει νόημα για να θεραπευθεί μια και καλή ο ασθενής.

Η πειραματική θεραπεία θα εφαρμόζεται σε έναν ασθενή κάθε μήνα από την ερευνητική ομάδα, που στοχεύει να χορηγήσει την αγωγή σε 40 ασθενείς. Ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία με έναν δεύτερο ασθενή με όγκο στον εγκέφαλο.

Οι γιατροί σκοπεύουν να αυξάνουν κάθε φορά την ποσότητα της ακτινοβολίας με την οποία στοχεύουν τον όγκο και επίσης να συνδυάσουν τη θεραπεία αυτή με ανοσοθεραπευτική αγωγή.

Ο Δρ Μαλχόλαντ σημείωσε πως ναι μεν το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό, αλλά έχει εφαρμοστεί μόνο σε έναν ασθενή για λίγες εβδομάδες, οπότε απαιτείται χρόνος μέχρι να διαπιστωθεί η καθολική αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

