Πρόπτωση μήτρας και κόλπου – Σύγχρονη αντιμετώπιση με λαπαροσκοπική κτενοπηξία (pectopexy)

Τι είναι η πρόπτωση μήτρας;

Η πρόπτωση μήτρας αφορά την υποχώρηση της μήτρας μέσα στον κόλπο λόγω χαλάρωσης των ιστών που τη συγκρατούν. Αυτό προκαλεί συμπτώματα όπως αίσθηση βάρους ή ξένου σώματος στον κόλπο, κοιλιακό πόνο και δυσκολία στην ούρηση. Μάλιστα, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα της σεξουαλικής ζωής των ασθενών, δημιουργώντας έντονη ψυχολογική επιβάρυνση.

Πόσο συχνό είναι το πρόβλημα;

Το 35-50% των γυναικών μετά την εμμηνόπαυση θα αντιμετωπίσουν πρόπτωση μήτρας ή κόλπου. Παρά την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης του προβλήματος, πολλές γυναίκες διστάζουν να μιλήσουν για το πρόβλημά τους, είτε επειδή το θεωρούν ταμπού είτε επειδή δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει μόνιμη και ασφαλής μικροχειρουργική λύση.

Αιτίες πρόπτωσης μήτρας

Η πρόπτωση μήτρας προκαλείται από την αποδυνάμωση των συνδέσμων και των μυών που υποστηρίζουν τα όργανα της πυέλου. Συνήθως συνδέεται με ιστορικό πολλαπλών ή τραυματικών φυσιολογικών τοκετών. Επίσης, παράγοντες όπως η παχυσαρκία, η ορθοστασία, τα βαρέα επαγγέλματα και ο χρόνιος βήχας συμβάλλουν στη χαλάρωση αυτών των ιστών.

Τι έχει αλλάξει στον τρόπο αντιμετώπισης της πρόπτωσης μήτρας στην Ελλάδα και διεθνώς;

Η κλασική λαπαροσκοπική (ενδοσκοπική) μέθοδος αντιμετώπισης της πρόπτωσης μήτρας και κόλπου, γνωστή ως ιεροπηξία, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ωστόσο, η συγκεκριμένη τεχνική συνοδεύεται συχνά από χρόνιους μετεγχειρητικούς κοιλιακούς πόνους κυρίως κατά την αφόδευση. Απάντηση στο πρόβλημα αυτό έρχεται να δώσει μία σύγχρονη λαπαροσκοπική τεχνική, η κτενοπηξία (pectopexy), η οποία εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε ουρογυναικολογικά κέντρα του εξωτερικού και πλέον και στην Ελλάδα. Με τη μέθοδο αυτή, εκμηδενίζεται η πιθανότητα εμφάνισης χρόνιων πόνων καθώς και επιπλοκών, οι οποίες σχετίζονται με την κλασική μέθοδο.

Μειονεκτήματα της κλασικής μεθόδου (ιεροπηξία)

Στη λαπαροσκοπική ιεροπηξία για την ανόρθωση της μήτρας χρησιμοποιείται ένα μη απορροφήσιμο πλέγμα, το οποίο στερεώνεται στη βάση της σπονδυλικής στήλης, μια περιοχή πλούσια σε αγγείωση και νεύρωση, με τον κίνδυνο αιμορραγίας ή τραυματισμού νεύρων. Την ίδια στιγμή το πλέγμα μειώνει τον λειτουργικό χώρο της λεκάνης, με αποτέλεσμα αρκετές περιπτώσεις το έντερο να πιέζεται, οδηγώντας σε χρόνιους πόνους στην αφόδευση. Επιπλέον, η μέθοδος αυτή παρουσιάζει αυξημένη δυσκολία και επικινδυνότητα σε ασθενείς με μεγάλο σωματικό βάρος.

Πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής κτενοπηξίας (pectopexy)

Η λαπαροσκοπική κτενοπηξία αποτελεί μια σύγχρονη και απόλυτα ασφαλή λύση του προβλήματος της πρόπτωσης, απαλλαγμένη από τα παραπάνω προβλήματα. Στην επέμβαση αυτή το πλέγμα, το οποίο χρησιμοποιείται για την ανόρθωση, καθηλώνεται στα πλάγια τοιχώματα της λεκάνης (κτενιαίοι σύνδεσμοι) μακριά από αγγεία και νεύρα, ακολουθώντας τη φυσική πορεία των ιστών χωρίς να πιέζει το έντερο. Με αυτόν τον τρόπο εκμηδενίζεται η πιθανότητα τραυματισμού ή εμφάνισης χρόνιων μετεγχειρητικών πόνων. Επίσης, η μέθοδος αυτή είναι εκτελείται με ασφάλεια σε υπέρβαρες ή παχύσαρκες ασθενείς.

Επιστημονική τεκμηρίωση

Το 2015, δημοσιεύτηκε η πρώτη προοπτική έρευνα που συνέκρινε την ιεροπηξία με την κτενοπηξία. Τα αποτελέσματα έδειξαν σαφή υπεροχή της κτενοπηξίας, με μηδενική πιθανότητα τραυματισμού αγγείων και νεύρων και πλήρη απουσία χρόνιων μετεγχειρητικών πόνων.

Εφαρμογή στην Ελλάδα

Η λαπαροσκοπική κτενοπηξία εφαρμόζεται πλέον και στην Ελλάδα με απόλυτη επιτυχία και με χρήση κορυφαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού από το 2017.

Πηγή: skai.gr

