Δερματικές παθήσεις: Πώς τις επηρεάζει το καλοκαίρι

«Για παράδειγμα, η ακμή (από την οποία πάσχουν πολλοί νέοι και όχι μόνο) καλυτερεύει, αφού η υπεριώδης ακτινοβολία απομακρύνει τα φλεγμονώδη κύτταρα και βελτιώνεται η εξωτερική εμφάνιση του ατόμου, συνεπώς και η διάθεση του», αναφέρει ο κ. Κωνσταντίνος Μηλεούνης Διευθυντής Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

«Η ψωρίαση είναι μια νόσος από την οποία πάσχουν εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποί μας. Πρόκειται για μια γενοδερματοπάθεια, κατά την οποία κύτταρα της επιδερμίδας πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ γρήγορα και αντί να φτάσουν στην κερατίνη σ’ έναν μήνα φτάνουν, σε δυο-τρεις μέρες, δεν απολεπίζονται και δημιουργείται η χαρακτηριστική πλάκα με το λέπι.

Μια θεραπευτική επιλογή για την ψωρίαση είναι τα φωτόλουτρα, όπου ο πάσχων μπαίνει σε μια ειδική καμπίνα, φορά ειδικά γυαλιά και δέχεται την ευεργετική δράση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Μάλιστα, αντί να πάει σε μονάδες παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών υγείας, μπορεί να πάει στην παραλία και να κάνει θεραπεία διασκεδάζοντας.

Η έκθεση, ωστόσο, πρέπει να είναι σταδιακή και λελογισμένη για να αποφευχθεί το έγκαυμα, ενώ ασφαλώς συνιστάται η χρήση αντηλιακού, ιδιαίτερα στο πρόσωπο.

Υπάρχουν όμως και νοσήματα που επιδεινώνονται κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Το πιο γνωστό είναι ο λύκος, ένα αυτοάνοσο νόσημα, ο οποίος μπορεί να επιδεινωθεί το καλοκαίρι και γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή στην έκθεση στον ήλιο. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να επιδείξουν όσοι λαμβάνουν αντικαρκινική θεραπεία, είτε χημειοθεραπεία, είτε ανοσολογική θεραπεία. Και στα δύο είδη θεραπειών υπάρχουν φάρμακα που όταν τα λαμβάνει κάποιος φωτοευαισθητοποιείται, κοκκινίζει και έχει φαγούρα. Άρα όσοι κάνουν αντικαρκινική θεραπεία, καλό είναι να προτιμούν σκιερά μέρη, φορώντας μακρύ πουκάμισο και αντηλιακό.

Ακόμα, όσοι έχουν λεύκη χρειάζεται να δείχνουν ιδιαίτερη μέριμνα το καλοκαίρι, αφού οι αμελανωτικές περιοχές είναι απροστάτευτες και καίγονται εύκολα. Αντίθετα, οι υγιείς περιοχές μαυρίζουν εύκολα, αυξάνεται η χρωματική αντίθεση και το χρωματικό καμουφλάζ που κάνουμε συχνά δεν σημαίνει ότι παρέχει και αντηλιακή προστασία. Άρα, κάποιος που πάσχει από λεύκη, πρέπει να δείχνει ξεχωριστή μέριμνα απέναντι στον ήλιο» ενημερώνει ο ειδικός.

Ως προς τα τσιμπήματα των τσιμπουριών, τι μπορούμε να κάνουμε και ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές;

Τα τσιμπήματα των τσιμπουριών είναι ένα συχνό πρόβλημα το καλοκαίρι. Πρόκειται για μικρά παράσιτα, τα οποία το καλοκαίρι έχουν αυξημένη κινητικότητα. Παράλληλα, εμείς φοράμε πιο ελαφριά ρούχα, άρα υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο δέρμα μας.

«Πολύ συχνά, όταν εμείς βλέπουμε ένα έντομο πάνω στο δέρμα μας με μια βεβιασμένη κίνηση διώχνουμε. Αν αυτό τυγχάνει να είναι τσιμπούρι μπορεί να το διώξουμε, αλλά το καλά καθηλωμένο κεφάλι συνήθως μένει μέσα στο δέρμα και προκαλεί αντίδραση. Δημιουργείται ένα σπυράκι ή μια βλατίδα ενοχλητική, κνησμώδης που μπορεί να μας ταλαιπωρήσει για μήνες. Σ’ αυτήν την περίπτωση πρέπει να γίνει χειρουργική αφαίρεση. Αν είχαμε καταλάβει εξαρχής ότι είναι τσιμπούρι, θα μπορούσαμε είτε με μια πολύ λεπτή λαβίδα να βγάλουμε το κεφάλι, είτε με ένα λεπιδάκι να εκριζώσουμε το κεφάλι, ίσως και λίγο μέρος από το δέρμα μας.

Ένα ακόμη πρόβλημα που δημιουργούν τα τσιμπήματα των τσιμπουριών είναι οι μεταδιδόμενες νόσοι και συγκεκριμένα για την χώρα μας η νόσος του Lyme. Άρα ένα μήνα μετά το τσίμπημα οφείλουμε να κάνουμε εξέταση αντισωμάτων για Borelia Burgdorferi και εάν είναι θετική θα χρειαστεί να πάρουμε αντιβίωση για την αντιμετώπιση του μικροβίου» εξηγεί ο κ. Μηλεούνης.

Για ποιο λόγο, αν και η χώρα μας χαρακτηρίζεται από έντονη ηλιοφάνεια, έχουμε έλλειψη βιταμίνης D, και τι μπορούμε να κάνουμε;

Πηγή παραγωγής της βιταμίνης D είναι η υπεριώδης ακτινοβολία στην οποία εκτίθεται το δέρμα μας και η λήψη τροφών που την περιέχουν.

«Στην Ελλάδα στηριζόμαστε κυρίως στον ήλιο για την παραγωγή της βιταμίνης D και δυστυχώς, παραλείπουμε την πρόσληψή της από τη διατροφή. Ως προς τις τροφές, η βιταμίνη D κατά κύριο λόγο υπάρχει στα λιπαρά ψάρια, όπως είναι η ρέγκα, η σαρδέλα, το σκουμπρί και ο σολομός. Ασφαλώς, αν έχουμε έλλειψη βιταμίνης D θα πάρουμε διατροφικό συμπλήρωμα και θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη διατροφή μας. Εν γένει, λοιπόν, χρειάζεται σταδιακή και λελογισμένη έκθεση στον ήλιο, σε συνδυασμό με σωστή διατροφή» καταλήγει ο κ. Μηλεούνης.

*Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των δερματικών παθήσεων και πολλών ακόμα το Τμήμα Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας του Metropolitan Hospital είναι άριστα εκπαιδευμένο, έχοντας ως στόχο τη διάγνωση και τη θεραπεία των δερματικών και αφροδίσιων νόσων των εξωτερικών και νοσηλευόμενων ασθενών.

Πιο αναλυτικά, η διάγνωση επιτυγχάνεται με την κλινική εξέταση, τη δερματοσκόπηση, τη λήψη τεμαχιδίου δέρματος για ιστολογική εξέταση, μέσω της βοήθειας άλλων τμημάτων του Metropolitan, π.χ. ανίχνευση και ταυτοποίηση HPV ή απλού έρπητα στο τμήμα Μοριακής Βιολογίας, καθώς και με την καλλιέργεια ρινισμάτων όνυχος για την διάγνωση ονυχομυκητίασης.

Παράλληλα, η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική ή επεμβατική. Επεμβατικά γίνεται με καταστροφή βλαβών με τη βοήθεια κρυοθεραπείας ή διαθερμοπηξίας, αλλά και με χειρουργική αφαίρεση βλαβών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.