Ερωτικό GPS: Οι 5 ερωτογενείς ζώνες της γυναίκας

Όταν ακούμε τον όρο ερωτογενείς ζώνες, το μυαλό μας πηγαίνει αμέσως στα γεννητικά όργανα και στο στήθος. Παρά το γεγονός ότι αυτά είναι τα πιο ισχυρά και προφανή σημεία, υπάρχουν πολλά άλλα μέρη στο σώμα που, με τον κατάλληλο χειρισμό, μπορούν να προκαλέσουν έντονη διέγερση και να οδηγήσουν σε αξέχαστους οργασμούς.

Είτε ανακαλύπτουμε το σώμα μας μόνες μας είτε με σύντροφο, είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουμε τις πηγές απόλαυσής μας. Αν δεν ξέρουμε εμείς το σώμα μας, πώς θα το μάθουν οι άλλοι;

