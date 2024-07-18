Αυξημένα συνεχίζουν να είναι τα κρούσματα κορωνοϊού σε όλη την Ελλάδα με τις νέες εισαγωγές να έχουν αυξητικές τάσεις σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ. Παράλληλα, 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, την περίοδο (8 Ιουλίου – 14 Ιουλίου 2024) καταγράφηκαν 669 νέες εισαγωγές, αριθμός κατά πολύ αυξημένος σε σχέση με την περασμένη εβδομαδιαία έκθεση. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 464 και ο αριθμός των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 226.

Αυξημένος είναι και ο αριθμός των δισωληνωμένων που φτάνουν τους 17.

Η BA.2.86 με τις μεταλλάξεις F456L και R346T (νέα κατηγορία παραλλαγμένων στελεχών υπό παρακολούθηση από τις 4/6)

φαίνεται να επικρατεί κατά τις τελευταίες εβδομάδες.

Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Την εβδομάδα 28/2024 παρατηρήθηκε αυξητική τάση σε σχέση με την εβδομάδα 27/2024 στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε επτά από τις δέκα (7/10) περιοχές

που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ. Μείωση παρατηρήθηκε σε μία (1/10) και σταθεροποίηση σε δύο (2/10) από τις δέκα περιοχές του ΕΔΕΛ.

Καθαρά αυξητική τάση παρατηρήθηκε στα Ιωάννινα (+200%), στη Λάρισα (+44%) και στην Αλεξανδρούπολη (+41%), ενώ οριακή ήταν η αύξηση στην Ξάνθη (+29%), στη Θεσσαλονίκη (+24%), στην Αττική (+15%) και στα Χανιά (+14%). Οριακή μείωση στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στο Ηράκλειο (-29%). Σταθεροποίηση παρατηρήθηκε στο Βόλο (+6%) και στην Πάτρα (-8%).

Αναλυτικά η έκθεση του ΕΟΔΥ

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη Covid-19

✓ Συνεχίζει να καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα του ιού, με αυξητική τάση στις εισαγωγές για νοσηλεία. Συστήνεται στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα) η σχολαστική τήρηση των μέτρων πρόληψης κατά των λοιμώξεων αναπνευστικού και η έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής συμβουλής επί συμπτωμάτων, προκειμένου να χορηγείται έγκαιρα θεραπεία. Παράλληλα συστήνεται στο γενικό πληθυσμό, επί παρουσία συμπτωμάτων λοίμωξης αναπνευστικού, ο περιορισμός των επαφών με άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.

✓ Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

✓ Ο αριθμός των νέων εισαγωγών ήταν 669 και παρουσιάζει αυξητική τάση. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 464 και ο αριθμός των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 226.

✓ Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν 12. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν έξι και ο αριθμός των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν δύο.

✓ Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη Covid-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 17.

✓ Ο αριθμός των θανάτων ήταν 26. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 17 και ο αριθμός των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 17.

✓ Η BA.2.86 με τις μεταλλάξεις F456L και R346T (νέα κατηγορία παραλλαγμένων στελεχών υπό παρακολούθηση από τις 4/6) φαίνεται να επικρατεί κατά τις τελευταίες εβδομάδες.

✓ Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε επτά από τις δέκα περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης

✓ Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα για γρίπη τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

✓ Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ με ημερομηνία εισαγωγής εντός της εβδομάδας 27/2024.

✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως την εβδομάδα 28/2024 νοσηλεύτηκαν 149 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 71 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως και την εβδομάδα 28/2024 έχουν τυποποιηθεί 1.064 στελέχη γρίπης (προερχόμενα από δείγματα Sentinel κοινότητας, από δείγματα επιτήρησης SARI και από νοσοκομειακά δείγματα εκτός δικτύων επιτήρησης), εκ των οποίων τα 557 (52%) ήταν τύπου Α και 507 (48%) τύπου Β. Από την εβδομάδα 10 και μετά υπάρχει επικράτηση του τύπου Β, τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

✓ Συνολικά, έχουν υποτυποποιηθεί στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 539 στελέχη τύπου Α. Τα 494 (92%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 45 (8%) στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

✓ Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

