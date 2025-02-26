Ανωμαλίες στους πνεύμονες παρατηρήθηκαν σε παιδιά και έφηβους με long Covid

Ανωμαλίες στους πνεύμονες παιδιών και εφήβων που νοσούν από μακροχρόνια Covid εντοπίστηκαν με τη χρήση ενός προηγμένου τύπου μαγνητικής τομογραφίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Radiology της Ακτινολογικής Εταιρείας της Βόρειας Αμερικής.

Τα παιδιά και οι έφηβοι συνήθως εμφανίζουν ηπιότερη μορφή της μακροχρόνιας Covid, μιας κατάστασης που διαγιγνώσκεται όταν τα συμπτώματα της Covid-19 επιμένουν για περισσότερες από δώδεκα εβδομάδες μετά την αρχική μόλυνση. Ωστόσο, συμπτώματα, όπως η χρόνια κόπωση, οι πονοκέφαλοι και η δυσκολία συγκέντρωσης μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες και την καθημερινότητα των παιδιών.

Οι νεαροί ασθενείς με υποψία long Covid συνήθως αξιολογούνται με δοκιμασίες πνευμονικής λειτουργίας, υπέρηχο καρδιάς και ανασκόπηση του ιατρικού ιστορικού, ωστόσο συχνά οι δοκιμασίες αυτές δείχνουν φυσιολογική πνευμονική και καρδιακή λειτουργία ακόμα και σε συμπτωματικούς ασθενείς.

Στη συγκεκριμένη μελέτη οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια προηγμένη τεχνολογία μαγνητικής τομογραφίας (PREFUL MRI), που μπορεί να αναλύσει την κίνηση του αέρα μέσα και έξω από τους πνεύμονες και τη ροή του αίματος μέσω των πνευμόνων. Αυτή η μαγνητική τομογραφία δεν απαιτεί τη χρήση ακτινοβολίας ή ενδοφλέβιας σκιαγραφικής ουσίας και μπορεί να γίνει ενώ ο ασθενής αναπνέει ελεύθερα, οπότε είναι κατάλληλη για παιδιά.

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 54 ασθενείς ηλικίας 11-17 ετών. Οι μισοί είχαν διαγνωστεί με μακροχρόνια Covid και οι άλλοι μισοί ήταν υγιείς. Όλοι οι ασθενείς με μακροχρόνια Covid εκτός από έναν ανέφεραν σύμπτωμα κόπωσης.

Όπως διαπιστώθηκε, τα παιδιά και οι έφηβοι με long Covid είχαν σημαντικά μειωμένη ροή αίματος στους πνεύμονες, σε σύγκριση με τους υγιείς συμμετέχοντες. Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων κόπωσης συσχετίστηκε με αυτές τις αλλαγές στη ροή του αίματος. Μια υποομάδα ασθενών με καρδιοπνευμονικά συμπτώματα, όπως δύσπνοια, παρουσίασε μείωση της κίνησης και της εμβέλειας του αέρα στους πνεύμονες.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η συνεχής παρακολούθηση των ανωμαλιών των πνευμόνων σε παιδιά με long Covid σε διάφορα στάδια της πάθησης θα μπορούσε να βοηθήσει τις στρατηγικές παρακολούθησης και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

