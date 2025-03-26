Αναίμακτη θεραπεία καρκίνου προστάτη: Νέα επαναστατική μέθοδος στο Metropolitan General

Πώς λειτουργεί η μέθοδος

«Η θεραπεία συνδυάζει τις πιο εξελιγμένες τεχνικές διάγνωσης, όπως η πολυπαραμετρική MRI προστάτη και η fusion biopsy προστάτη, εξασφαλίζοντας ακριβή εντοπισμό του καρκινικού ιστού. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η μη αναστρέψιμη ηλεκτροδιάτρηση των καρκινικών κυττάρων μέσω 3-4 βελόνων που τοποθετούνται διαδερμικά μέσω του περινέου, χρησιμοποιώντας ειδικές συντεταγμένες», εξηγεί ο δρ Γεώργιος Σακελλαρίου MD M.Sc, Χειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Β΄ Ουρολογικής Κλινικής του Metropolitan General και συνεχίζει:

«Μέσω αυτών, εφαρμόζεται ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προκαλεί νέκρωση των καρκινικών κυττάρων, καταστρέφοντάς τα χωρίς να επηρεάζει τους γύρω υγιείς ιστούς, χωρίς να αυξάνεται η θερμοκρασία καθώς η πηγή ενέργειας διατηρεί αυτόματα την θερμοκρασία εντός φυσιολογικών επιπέδων. Η μέθοδος αυτή προσφέρει μια ασφαλή και αποτελεσματική εναλλακτική λύση, αποφεύγοντας τις παρενέργειες των παραδοσιακών θεραπειών, όπως η ριζική προστατεκτομή ή η ακτινοθεραπεία, που συχνά προκαλούν σημαντικές επιπλοκές, όπως στυτική δυσλειτουργία και ακράτεια, απώλεια εκσπερμάτισης, διαταραχές του εντέρου.

Η διαδικασία διαρκεί περίπου μία ώρα, χαρακτηρίζεται από ταχύτατη ανάρρωση, επιτρέποντας στους ασθενείς να επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες σχεδόν άμεσα, με μια ημέρα νοσηλείας με μικρό χρόνο αποκατάστασης».

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου;

• Αναίμακτη και ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση: Δεν απαιτείται ανοιχτό χειρουργείο, ούτε τομές για την τοποθέτηση ρομποτικών-λαπαροσκοπικών εργαλείων, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο αποκατάστασης και τους κινδύνους επιπλοκών

• Διατήρηση της στυτικής λειτουργίας και της εκσπερμάτισης: Σε αντίθεση με άλλες μεθόδους, η τεχνική αυτή διατηρεί πλήρως τις λειτουργίες του ουρογεννητικού συστήματος

• Καμία βλάβη στα νεύρα και τα αγγεία: Η ηλεκτροδιάτρηση στοχεύει αποκλειστικά τα καρκινικά κύτταρα, αφήνοντας ανέπαφους τους υγιείς ιστούς

• Γρήγορη ανάρρωση και ελάχιστες παρενέργειες: Οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες μέσα σε 24-48 ώρες

• Υψηλή αποτελεσματικότητα: Η τεχνική έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στην εξάλειψη των καρκινικών κυττάρων, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή ριζική προστατεκτομή

Για ποιους ασθενείς είναι κατάλληλη;

«Η συγκεκριμένη θεραπεία απευθύνεται σε άνδρες με τοπικά εντοπισμένο, χαμηλής κακοήθειας καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι αναζητούν μια λιγότερο επιθετική προσέγγιση. Οι ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια επιλογής αποφεύγουν τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας ή των επεμβατικών διαδικασιών, έχοντας τη δυνατότητα να διατηρήσουν μια υψηλή ποιότητα ζωής μετά τη θεραπεία. Η επιλογή της θεραπείας γίνεται πάντοτε σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό, μετά από λεπτομερή αξιολόγηση της περίπτωσης του κάθε ασθενή», καταλήγει ο δρ Σακελλαρίου.

*Η σημασία της πρωτοποριακής θεραπείας

Την παραπάνω τεχνική που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στη διαχείριση του καρκίνου του προστάτη στη χώρα μας, εφαρμόζει ο δρ Γεώργιος Σακελλαρίου, στο Metropolitan General, από τους ελάχιστους πιστοποιημένους ιατρούς στην Αθήνα, ο οποίος εκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Μαδρίτης, Κέντρο Αναφοράς της συγκεκριμένης τεχνικής.

Καθώς η μέθοδος εφαρμόζεται ήδη σε προηγμένα ιατρικά κέντρα του εξωτερικού με εξαιρετικά αποτελέσματα, η υιοθέτησή της από το Metropolitan General αναβαθμίζει τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς στη χώρα μας. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω έρευνα και βελτιστοποίηση της μεθόδου, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και την εξατομικευμένη προσέγγιση.

