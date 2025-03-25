Αν ανησυχείς μήπως δεν παίρνεις αρκετή πρωτεΐνη; Για χρόνια, κι εγώ το ίδιο έκανα. Μάλιστα, την απέφευγα κιόλας. Νόμιζα πως αν έτρωγα πολύ πρωτεΐνη και γυμναζόμουν, θα γινόμουν σαν εκείνους τους μυώδεις τύπους που σηκώνουν βάρη στο γυμναστήριο. Και το γεγονός ότι μεγάλωσα σε μια εποχή που τα δημητριακά και τα granola bars θεωρούνταν «υγιεινά» δεν βοήθησε καθόλου. Πεινούσα το πρωί; Απλά έτρωγα λίγο Special K!

Δεν είναι περίεργο λοιπόν που είχα μια κακή σχέση με το φαγητό, το πρωινό μου ήταν σχεδόν πάντα κάτι ελάχιστο, όπως ένα μπολ με φρούτα. Είχα συνέχεια λιγούρες, ένιωθα εξαντλημένη και είχα προβλήματα συγκέντρωσης. Και για να το ξεκαθαρίσω, οι μύες μου σχεδόν δεν υπήρχαν.

Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι η μόνη, πολλοί άνθρωποι δεν καταναλώνουν αρκετή πρωτεΐνη, και συχνά δεν τη βάζουν καν στο πρώτο γεύμα της ημέρας. Είναι ενδιαφέρον πως, ακόμα και σε κάποιες χώρες, τα παραδοσιακά πρωινά δεν περιέχουν πρωτεΐνη. Για παράδειγμα, στην Ισπανία τρώνε συχνά ψωμί με ντομάτα για πρωινό, χωρίς να προσθέτουν καμία πηγή πρωτεΐνης.

Περισσότερα στο womenonly

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.