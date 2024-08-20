Αλεξανδρούπολη: 3 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου

Την ύπαρξη τριών -εργαστηριακά επιβεβαιωμένων- κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου εντός της επικράτειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ανακοίνωσε σήμερα η δημοτική Αρχή, κατόπιν της τηλεφωνικής ενημέρωσης που είχε ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης από την προϊσταμένη του Τμήματος Νοσημάτων ΕΟΔΥ και μετά από επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών για τον τρόπο μετάδοσης του ιού και λήψης μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο της νόσου στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων:

-Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών. Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά (ορισμένα είδη κυρίως άγριων πτηνών), ενώ οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια.

-Η πλειοψηφία των ατόμων που μολύνονται από τον ιό δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια νόσο, ενώ λίγα άτομα (<1% όσων μολύνονται) εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα). 'Ατομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 ετών) κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά, καθώς και άτομα με ανοσοκαταστολή και χρόνια υποκείμενα νοσήματα.

-Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν διεθνώς τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο της νόσου.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στα ατομικά μέτρα προστασίας σημειώνεται:

-Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και περιβάλλοντος (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά/ ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.

-Μην αφήνετε στάσιμα νερά πουθενά (έτσι, βοηθάτε ουσιαστικά στον περιορισμό των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών στους ιδιωτικούς χώρους).

-'Ατομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα πρέπει να τηρούν τα μέτρα αυτά με ιδιαίτερη συνέπεια, καθώς κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά.

-Οι ένοικοι των οικιών που βρίσκονται πλησίον, των ψεκαζόμενων περιοχών (συνεργεία της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. πραγματοποιούν συστηματικά ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών), ώστε αυτές να είναι ελεύθερες από ανθρώπους και ζώα και να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κ.λ.π.), τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

