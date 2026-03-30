Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. καθώς το πρωί της Δευτέρας μέσα σε διαμέρισμα στην οδό Κουσίδη στου Ζωγράφου εντοπίστηκαν οι σoροί δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι σοροί βρέθηκαν μέσα σε δωμάτιο διαμερίσματος, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Πρόκειται για μητέρα και κόρη, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή του 54χρονου γιου.

Οι δύο γυναίκες αναζητούνταν από συγγενείς τους εδώ και αρκετές ημέρες, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά. Το αποτρόπαιο σκηνικό αποκαλύφθηκε, όταν συγγενής τους που δεν τις έβρισκε ειδοποίησε την αστυνομία σημαίνοντας συναγερμό για την τύχη τους.

Τότε οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στο διαμέρισμα, ανακαλύπτοντας τις άτυχες γυναίκες.

Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

