Αν κάποιος δει ένα αυτοκίνητο να το οδηγεί ο Αϊ-Βασίλης και στη θέση του συνοδηγού μια υπέροχη κυρία επίσης ντυμένη στα κόκκινα, δεν θα πρέπει να ανησυχήσει ότι έχει ...παραισθήσεις. Είναι το ζευγάρι που αυτή την εποχή δεν παίρνει ανάσα και πιθανότατα κατευθύνονται προς το Πάρκο των Χρωμάτων στην Κατερίνη, όπου και εργάζονται για τις γιορτές. Μια δουλειά διαφορετική, καθόλου εύκολη, αλλά γεμάτη αγάπη καθώς μοιράζουν δώρα, χαμόγελα και πολλές αγκαλιές, ενώ ταυτόχρονα ποζάρουν με χαρά για τις καθιερωμένες εορταστικές φωτογραφίες.

Το «επάγγελμα Αϊ-Βασίλης» είναι εποχικό, είναι πολύ διαφορετικό, δεν είναι μια κλασική δουλειά και δεν μπορούν να την κάνουν όλοι, λένε όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με αυτό. Είναι εκείνη η εποχή του χρόνου, που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, μιας και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, η δουλειά είναι στο ζενίθ της. Για το συγκεκριμένο ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη πάντως είναι τουλάχιστον λίγο πιο εύκολα τα πράγματα καθώς δεν αναγκάζονται να μείνουν πολλές ώρες μακριά από την οικογένειά τους, ούτε και να περάσουν γιορτές χωριστά αφού είναι μεταξύ τους οικογένεια.

Ο κατά κόσμον Σάκης Ξανθόπουλος και η Ελπίδα Τσατσούλη δεν είναι μόνο «εορταστικό ζευγάρι», ενσαρκώνοντας τον ρόλο του Αϊ-Βασίλη και της συντρόφου του, αλλά είναι αχώριστοι και στη ζωή, έχοντας κλείσει ήδη σαράντα χρόνια έγγαμου βίου.

Ο Σάκης, ο ... Αϊ-Βασίλης ήταν ηλεκτρονικός και έβαλε την κόκκινη στολή για πρώτη φορά το 2013. Από τότε έγινε η επαγγελματική μετάβαση και ξεκίνησε ανελλιπώς την ενασχόληση με το χώρο. «Η αλήθεια είναι ότι ταιριάζει στη φυσιογνωμία μου, είμαι τεράστιος με άσπρα μαλλιά και μούσια. Όταν κάποια στιγμή μια φίλη ηθοποιός μου πρότεινε να πάρω μέρος σε μια γιορτή ως Αϊ-Βασίλης δεν παραξενεύτηκα γιατί του μοιάζω πολύ! Δεν έβαλα καν ψεύτικα μούσια, έχω τα δικά μου, και έχω και τα δικά μου επιπλέον κιλάκια, οπότε δεν χρειάζομαι μαξιλαράκια για τη μεταμφίεση...», λέει ο κ. Ξανθόπουλος.

Η μια πρόταση έφερε την άλλη και πλέον ασχολείται επαγγελματικά μόνο με το να «γίνεται» Αϊ-Βασίλης και περιστασιακά με την άλλη δουλειά. Άλλωστε, όπως εξηγεί, ο Αϊ-Βασίλης έχει πολλές υποχρεώσεις - «τρέχει με χίλια» αυτό τον μήνα, μετά προετοιμάζεται για την επόμενη χρονιά και κάποτε πρέπει και να ξεκουραστεί.

Η κυρία Αϊ-Βασίλη ήταν από την αρχή μαζί του, δίπλα του στις παραστάσεις, στη σκηνή, στα θεματικά πάρτι και τις γιορτές. Λόγω της δουλειάς της, όμως, καθώς ήταν στο θέατρο, στο διοικητικό τμήμα, και δεν μπορούσε να λείπει από εκεί στις γιορτές, αναγκάστηκε να τον αφήσει μόνο του για ένα διάστημα. Τα τελευταία χρόνια έκανε τη μεγάλη επιστροφή και στο «σπίτι των χρωμάτων» φέτος και στο έλκηθρο τους ...ή μάλλον στο αυτοκίνητο τους, όπως λέει. Θυμάται, μάλιστα, το τελευταίο χαριτωμένο περιστατικό που τους συνέβη μέσα στην κίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. «Ξυπνήσαμε ένα πρωί, ντύθηκε με τη στολή ο Ηλίας -εγώ δεν φορούσα εκείνη την ημέρα τη στολή, μόνο ο άνδρας μου. Είμαστε, λοιπόν, στο αυτοκίνητο -και όχι στο έλκηθρο- και βλέπω κόσμο με γουρλωμένα μάτια, να ανοίγουν παράθυρα, να βγάζουν κεφάλια έξω, να κορνάρουν… Λέω, τι έγινε; Στην αρχή δεν κατάλαβα γιατί τον έχω συνηθίσει έτσι ντυμένο τον Ηλία, αλλά τα παιδιά και οι άλλοι οδηγοί έβλεπαν τον Αϊ-Βασίλη και μάλιστα κολλημένο στο μποτιλιάρισμα. Ήταν τεράστιος ο ενθουσιασμός τους και ήταν πολύ όμορφες οι στιγμές για εμάς», λέει η κ. Τσατσούλη.

Όσο για τα φώτα της δημοσιότητας ,μπορεί να τα τραβά ο Αϊ-Βασίλης και να είναι το κεντρικό πρόσωπο συνήθως, αλλά στην περίπτωση του αγαπημένου ζευγαριού η δημοφιλία έχει σχεδόν μοιραστεί. «Ανατρέπουμε την ιστορία και έχουμε συμπρωταγωνίστρια την κυρία Αϊ-Βασίλη. Λειτουργούμε με καινούριους όρους. Όσοι έρχονται να μας δουν, νιώθουν αγάπη και γλυκά συναισθήματα και ζητούν διαρκώς φωτογραφίες, όχι μόνο από μένα αλλά και από τη σύζυγο του Αϊ-Βασίλη, δηλαδή τη δική μου, που είναι τόσο αξιολάτρευτη -και δεν το λέω μόνο εγώ, που προφανώς έχω κάπως υποκειμενική κρίση», σημειώνει ο Ηλίας Ξανθόπουλος.

«Ο ρόλος μου είναι βασικά να υποδέχομαι στον εξωτερικό χώρο τα παιδιά και να τους πηγαίνω μέσα στο σπίτι μας να συναντήσουν τον Αϊ-Βασίλη, που είναι συνήθως καθισμένος στη μεγάλη πολυθρόνα, δίπλα στο τζάκι. Αφού αφήνουν τα "ραβασάκια" τους με τα δώρα βγαίνουν έξω και δεν φεύγουν, αν δεν κάνουμε μια αγκαλιά. Με φωνάζουν κυρία Βασιλική και τα πιο μικρά κρέμονται από τη μακριά φούστα μου με τα πρόσωπα τους να λάμπουν», αναφέρει η κ. Τσατσούλη.

Διδάσκει νέους Αϊ-Βασίληδες - Σύντομα μαθήματα και για τις συζύγους τους

Ο Ηλίας Ξανθόπουλος είναι από τους πιο παλιούς Αϊ-Βασίληδες. Έτσι, τις τελευταίες τρεις σεζόν κάνει και μαθήματα, διδάσκοντας σε εκκολαπτόμενους Αϊ-Βασίληδες, που μαθαίνουν μέσα από ειδικά σεμινάρια όλα όσα πρέπει να ξέρει και να κάνει ή να μην κάνει ο αγαπημένος άγιος των παιδιών. «Στον πολυχώρο Ανεμοσκορπίσματα έχουμε πλέον τη σχολή, όπου κάνουμε μαθήματα τόσο για Αϊ-Βασίληδες όσο και για ξωτικά φέτος, προκειμένου να είναι υπέροχοι και αντάξιοι του ρόλου τους. Ρόλοι που κουβαλούν ευθύνη και το βασικότερο όλων πρέπει να είναι όλοι ευγενείς. Δεν θέλουμε να υποδύεται κάποιος τον Αϊ-Βασίλη με άσχημο τρόπο. Είναι κάτι όμορφο και έχει να κάνει με παιδιά. Δεν γίνεται μόνο ως δουλειά, θέλει αγάπη και ακόμη και το ...χοοοχοχο του θέλει τον τρόπο του», σημειώνει ο κ. Ξανθόπουλος.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, του χρόνου να δημιουργηθούν ειδικά τμήματα και για τη σύζυγο του Αϊ-Βασίλη, όπου σίγουρα θα έχει την πρώτη θέση να διδάξει η έμπειρη κυρία Τσατσούλη (ή κυρία Βασιλική) και γιατί όχι να καθίσουν στα θρανία και μάθουν κάποια από μυστικά της ώστε να ακολουθήσουν το παράδειγμα της και να σταθούν με επιτυχία στο πλευρό του συζύγου τους!

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.