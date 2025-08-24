Ζεφύρι: Ένοπλη επίθεση και εμπρησμός οχήματος

Συμπλοκή σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 24 Αυγούστου στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ομήρου στο Ζεφύρι με τρεις άνδρες Ρομά να επιτίθενται σε επιβάτες άλλου αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με αναφορές, υπήρξε ξυλοδαρμός, αφαίρεση τιμαλφή και εγγράφων ενώ οι δράστες έβαλαν φωτιά στο όχημα των ατόμων στα οποία επιτέθηκαν και τράπηκαν σε φυγή.

Δύο από τα θύματα μεταφέρθηκαν με δικά τους μέσα για περίθαλψη – το ένα στον Ερυθρό Σταυρό και το άλλο σε ιατρικό κέντρο στο Μαρούσι – ενώ η γυναίκα που επέβαινε στο αυτοκίνητο οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.

Δυνάμεις της ΟΠΚΕ ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις και συνέλαβαν έναν ύποπτο, τον οποίο αναγνώρισε η γυναίκα ως έναν από τους δράστες.

Οι άλλοι δύο συνεργοί δεν έχουν συλληφθεί.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.