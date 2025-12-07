Ζάκυνθος: Συγκλονίζει ο θάνατος του 2χρονου από επίθεση πίτμπουλ - Αφέθηκαν ελεύθεροι οι γονείς του

Οι γονείς του 2χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του έπειτα από άγρια επίθεση πίτμπουλ μέσα στο σπίτι της οικογένειας στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άτυχο αγοράκι βρισκόταν μόνο του στον χώρο μαζί με τον σκύλο, όταν το ζώο άρχισε να το δαγκώνει με σφοδρότητα σε ολόκληρο το σώμα και ιδιαίτερα στον λαιμό.

Τη στιγμή της επίθεσης, ο πατέρας προσπάθησε απεγνωσμένα να σώσει το παιδί του από το στόμα του άγριου ζώου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σπίτι που απέχει περίπου 30 λεπτά από την πόλη του νησιού, όμως το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήδη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στα επείγοντα να το επαναφέρουν στη ζωή, το παιδί υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. «Δεν έχουμε αντικρίσει ξανά τέτοια εικόνα», ανέφεραν σοκαρισμένοι οι νοσηλευτές και οι γιατροί, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία έφτασε το άτυχο αγοράκι.

Η οικογένεια διέμενε σε σπίτι λίγο έξω από τον 'Αγιο Λέοντα και, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι γονείς ήταν ιδιαίτερα φιλόζωοι, συχνά περισυλλέγοντας αδέσποτα της περιοχής. Το πίτμπουλ που επιτέθηκε στο παιδί είχε υιοθετηθεί μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, καθώς έως τότε ζούσε ως αδέσποτο στο χωριό.

Η υπόθεση διερευνάται ενδελεχώς από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

