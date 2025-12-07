Δεύτερο τροχαίο στο Νέο Φάληρο: ΙΧ πήρε φωτιά κοντά στο «Καραϊσκάκης»

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή του Νέου Φαλήρου, στη γέφυρα που οδηγεί προς το στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης». Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες, χωρίς να έχει προηγηθεί σύγκρουση ή τροχαίο με άλλο όχημα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαινε ένα ζευγάρι. Ο οδηγός, ένας ηλικιωμένος άνδρας, φέρεται να πρόλαβε να βγει από το όχημα κυριολεκτικά δευτερόλεπτα πριν ξεσπάσει η φωτιά. Λίγο αργότερα ακούστηκε ένας δυνατός ήχος, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή, φτάνοντας έως το Φάληρο και τον Πειραιά.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι στο σημείο βρίσκονταν ήδη δυνάμεις της Πυροσβεστικής, λόγω προηγούμενου τροχαίου, και έτσι επενέβησαν άμεσα για την κατάσβεση. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης το καμένο όχημα άρχισε να κινείται, πιθανότατα επειδή λύθηκε το χειρόφρενο, προκαλώντας νέα ανησυχία. Ευτυχώς, σταμάτησε λίγα μέτρα πιο κάτω, βρίσκοντας σε κράσπεδο.

