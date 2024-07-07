Νέος ισχυρός σεισμός 4,7 Ρίχτερ στην Ανδραβίδα

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Ανδραβίδας σημειώθηκε την Κυριακή στις 5.41 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ανδραβίδας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 23,4 χιλιόμετρα.

Πρόκειται για τον ίδιο εστιακό χώρο με τη χθεσινή σεισμική δραστηριότητα.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αστεροσκοπείου Αθηνών Άκης Τσελέντης τόνισε στον ΣΚΑΪ ότι ο σημερινός σεισμός μάλλον είναι μετασεισμός από τη χθεσινή σεισμική δραστηριότητα, όμως οι επιστήμονες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Σεισμική δόνηση 4,9 Ρίχτερ στην Ανδραβίδα το Σάββατο

Υπενθυμίζεται ότι σεισμική δόνηση 4,9 Ρίχτερ έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Ηλεία στις 8.34 το βράδυ του Σαββάτου, με το επίκεντρο του σεισμού να είναι η περιοχή μεταξύ Βαρθολομιού και Αμαλιάδας στην Κυλλήνη.

Ο σεισμός σημειώθηκε 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ανδραβίδας, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ενώ το εστιακό βάθος είναι στα 14 χιλιόμετρα.

Εκτός της Ηλείας, η δόνηση έγινε αισθητή σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και προς το Μεσολόγγι στην Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα ο οποίος μίλησε το Σάββατο στον ΣΚΑΪ, θα υπάρξει μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν την εξέλιξη αυτή.

"Πολύ νωρίς να πούμε με σιγουριά 100% ότι ήταν ο κύριος - Είναι το πιο πιθανό"

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε με σιγουριά 100% ότι ήταν ο κύριος σεισμός αν και αυτό είναι το πλέον πιθανό τόνισε το Σάββατο με ανάρτησή του στο Facebook, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκης Τσελέντης για τον σεισμό που ταρακούνησε την Ανδραβίδα και τις γύρω περιοχές.

"Θα ακολουθήσουν σίγουρα πάρα πολλοί μικρότεροι (μετ)ασεισμοί που θα γίνονται πολύ αισθητοί" σημείωσε ο κ. Τσελέντης.

"Λαμβάνετε τα γνωστά μέτρα σεισμικής προφύλαξης" υπογράμμισε, παραθέτοντας σχετικό πίνακα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.