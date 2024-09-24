Ταυτοποιήθηκαν, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνολικά δέκα -10- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για –κατά περίπτωση- φθορά ξένης ιδιοκτησίας καθώς και παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο ποδοσφαιρικού αγώνα που έλαβε χώρα στις 18 Αυγούστου 2024, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.

Καθοριστικό ρόλο για την ταυτοποίησή τους είχε -μεταξύ άλλων- η αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού, το οποίο κατασχέθηκε από το σύστημα εποπτείας που είναι εγκατεστημένο στο γήπεδο καθώς και το σύστημα έκδοσης και ψηφιακής ταυτοποίησης ηλεκτρονικών εισιτήριων αθλητικών συναντήσεων, στην οποία προβαίνουν πλέον οι φίλαθλοι πριν την είσοδό τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις, βάσει της πρόσφατης νομοθεσίας.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση πληροφοριακών και προανακριτικών δεδομένων σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι οχτώ -8- από τους ανωτέρω κατηγορούμενους μεταξύ των οποίων και ανήλικος, ευρισκόμενοι στις εξέδρες του γηπέδου, προέβησαν με λακτίσματα σε θραύση και αποκόλληση καθισμάτων, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά λήξη του αγώνα. Στη συνέχεια, ορισμένα τα εκσφενδόνισαν προς τον αγωνιστικό χώρο, ενώ τα υπόλοιπα τα πέταξαν εντός του χώρου της εξέδρας.

Επιπλέον, για τους έτερους -2- κατηγορούμενους, διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν ως εκμισθωτής- οδηγός και πρόσθετος οδηγός οχήματος, στην οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων, κατά παράβαση της σχετικής απόφασης που είχε εκδοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο στις 14 Αυγούστου 2024.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Με αφορμή την υπόθεση αυτή, να σημειωθεί ότι το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, θα συνεχίσει εντατικά τους ελέγχους για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους, εφαρμόζοντας στο ακέραιο την κείμενη νομοθεσία, τόσο εντός και περιμετρικά των αθλητικών εγκαταστάσεων, όσο και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο.

