Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται για αύριο Τρίτη 1 Ιουλίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).
Οι περιοχές που είναι με κίτρινο χρώμα στον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας είναι η Αττική, τα Κύθηρα, η Αργολίδα, η Ηλεία, η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Θεσσαλονίκη, η Κορινθία, η Λακωνία, η Μεσσηνία, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία.
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Τρίτη 01/07— Civil Protection GR (@CivPro_GR) June 30, 2025
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε:
📍#Αττική & #Κύθηρα
📍#Αργολίδα #Μεσσηνία #Ηλεία #Αιτωλοακαρνανία #Άρτα #Πρέβεζα #Θεσπρωτία #Κιλκίς
📍περιοχές #Εύβοιας #Βοιωτίας #Κορινθίας #Λακωνίας #Αχαΐας & #Θεσσαλονίκης
📍#Κρήτη νησιά #Ιονίου… pic.twitter.com/y1JMTGublC
