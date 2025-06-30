Σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος και κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές, μεταφέρουν το καλοκαίρι τα θύματά τους τα κυκλώματα εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων. Αντίθετα, τον χειμώνα δραστηριοποιούνται στα αστικά κέντρα και όπου γενικότερα, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον.

Τις επισημάνσεις αυτές έκαναν μέλη της ομάδας streetwork της κοινωνικής οργάνωσης ΑΡΣΙΣ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης Υπηρεσιών Συντονισμού για Θύματα Εμπορίας Ανθρώπων στα Νοτιοανατολικά Βαλκάνια.

Σύμφωνα με τον κοινωνικό λειτουργό, μέλος της ομάδας streetwork Νίκο Κωτούλα, τα πιθανά θύματα εμπορίας εντοπίζονται το καλοκαίρι σε τουριστικές περιοχές. «Οι καιρικές συνθήκες παίζουν φυσικά ρόλο για τη μετακίνησή τους ενώ επιλέγονται τοποθεσίες όπου έχουν υψηλή επισκεψιμότητα» τόνισε ο κ. Κωτούλας.

Σημειώνεται ότι η ΑΡΣΙΣ υλοποιεί από την 1η Ιανουαρίου 2024 την Ειδική Δράση για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Στη Βουλγαρία συμμετέχουν η κρατική υπηρεσία παιδικής προστασίας και η οργάνωση A21 και στη Ρουμανία η οργάνωση Terre des hommes Romania.

Στόχος της Δράσης είναι να συμβάλει και στη δημιουργία καλών πρακτικών μεταξύ των αρχών των τριών χωρών καθώς και στην ενίσχυση των διακρατικών μηχανισμών εντοπισμού και υποστήριξης των θυμάτων. Η Δράση εντάσσεται στο «Πρόγραμμα Ελλάδα - Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2021-2027» στον Ειδικό Στόχο «Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.