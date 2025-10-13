Λογαριασμός
Οκτώ νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς αιγοπροβάτων - Πάνω από 327.000 ζώα θανατώθηκαν

Άμεση θανάτωση και καταστροφή των μολυσμένων κοπαδιών, ανάμεσα στα μέτρα - Tα επίσημα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων 

Αιγοπρόβατα

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων,  που αποφάσισε η κυβερνητική σύσκεψη που έγινε υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκπρόσωπο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υιοθετούνται οι προτάσεις που υπέβαλε η Ομάδας Εργασίας για τη διαχείριση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει συσταθεί από τις αρχές Αυγούστου. 

Η Ομάδα Εργασίας εξέτασε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και διατύπωσε οκτώ προτάσεις για την ενίσχυση του μηχανισμού αντιμετώπισης της νόσου.

Συγκεκριμένα, προτείνει:

  1. Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των σταθμών απολύμανσης, ώστε να εξυπηρετούνται περισσότερα οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος, με στόχο τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. Παράλληλα, προτείνεται η εξέταση δυνατότητας οικονομικής στήριξης των κτηνοτρόφων για τα έξοδα απολύμανσης.
  2. Εντατικοποίηση της επιτήρησης και της αστυνόμευσης των μέτρων, με επιτάχυνση των διαδικασιών επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή απόκρυψης κρουσμάτων. Προτείνεται, επίσης, η μη αποζημίωση των κτηνοτρόφων που παραβαίνουν τα μέτρα και η παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στις αρμόδιες αρχές και στην Εισαγγελία, ώστε να υπάρξει αποτρεπτική ισχύς έναντι κάθε παράβασης.
  3. Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ετοιμότητας για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση λοιμωδών νοσημάτων. Ο μηχανισμός αυτός θα περιλαμβάνει:       Μόνιμη επιτήρηση των μετακινήσεων παραγωγικών ζώων με τη χρήση drones, μηχανισμό άμεσης προμήθειας υλικών και εξοπλισμού, ενίσχυση του κτηνιατρικού προσωπικού των Περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών.
  4.  Άμεση καταγραφή, φωτογράφηση, δέσμευση και κατάλληλη υγειονομική διαχείριση των ζωοτροφών στις μολυσμένες εκτροφές, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του ιού.
  5. Δημοσίευση στοιχείων σχετικά με την εξέλιξη της επιζωοτίας, όπως οι ημερομηνίες και ο αριθμός των εστιών ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η πλήρης διαφάνεια και η έγκαιρη ενημέρωση κρίνονται απαραίτητες, τόσο για την επιστημονική κοινότητα όσο και για την αφύπνιση και εγρήγορση του παραγωγικού κόσμου.
  6. Διοργάνωση νέου κύκλου ενημέρωσης για τα μέτρα βιοασφάλειας, με προτεραιότητα στις περιοχές που έχουν πληγεί από την ευλογιά. Οι δράσεις αυτές θα αποσκοπούν στη διαρκή εκπαίδευση των κτηνοτρόφων και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές.
  7. Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την τεκμηριωμένη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων, από την ΕΕ, εμβολίων, το επίπεδο και τη διάρκεια ανοσίας, τη διαθεσιμότητα, καθώς και τις οικονομικές επιπτώσεις από την ενδεχόμενη εφαρμογή εμβολιαστικού σχήματος έναντι του τρέχοντος συστήματος αντιμετώπισης και εκρίζωσης του νοσήματος.
  8. Άμεση θανάτωση και καταστροφή των μολυσμένων κοπαδιών, αμέσως μετά τη λήψη θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος, εντός 72 ωρών και το αργότερο εντός τεσσάρων ημερών, σε όλες τις Περιφέρειες. Το μέτρο αυτό θεωρείται κρίσιμο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζει πως συνεχίζει το έργο του με συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης της επιζωοτίας, σε στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες, τους κτηνιατρικούς φορείς και τους εκπροσώπους των παραγωγών. Στόχος είναι η άμεση ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων μηχανισμών, η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων και η προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

Ακολουθούν τα επίσημα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, έως τέλος Σεπτεμβρίου:

Επιβεβαιωμένα κρούσματα:

ΜΗΝΑΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024

-

10

14

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024

60

42

54

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

256

89

106

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024

305

129

163

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024

171

48

63

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025

201

35

43

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025

88

6

7

ΜΑΡΤΙΟΣ 2025

75

10

12

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

60

15

16

ΜΑΙΟΣ 2025

194

56

61

ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

243

92

116

ΙΟΥΛΙΟΣ 2025

375

176

233

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025

418

195

260

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025

503

328

420

ΣΥΝΟΛΟ

2.949

            1.231

1.568

Περιοχές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

40

41

ΑΝΔΡΟΥ

1

1

ΑΧΑΙΑΣ

88

111

ΕΒΡΟΣ

155

194

ΕΥΒΟΙΑ

6

7

ΗΛΕΙΑ

1

1

ΗΜΑΘΙΑ

21

27

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8

10

ΚΑΒΑΛΑ

45

56

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

50

60

ΚΟΖΑΝΗ

1

1

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

2

2

ΛΑΡΙΣΑΣ

212

308

ΛΕΣΒΟΥ

2

2

ΛΗΜΝΟΥ

4

4

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

113

158

ΞΑΝΘΗΣ

172

208

ΠΕΛΛΑ

2

2

ΠΙΕΡΙΑΣ

16

19

ΡΟΔΟΠΗΣ

111

137

ΣΕΡΡΕΣ

69

90

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

26

38

ΦΛΩΡΙΝΑ

1

2

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1

1

ΦΩΚΙΔΑΣ

67

68

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

15

18

ΣΥΝΟΛΟ

1.231

1.568

Μηνιαία επιβεβαιωμένα κρούσματα - Σεπτέμβριος 2025:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΕΚΤΡΟΦΕΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

12

13

ΑΧΑΙΑΣ

43

58

ΕΒΡΟΣ

3

3

ΗΛΕΙΑ

1

1

ΗΜΑΘΙΑΣ

20

26

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6

8

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

34

41

ΛΑΡΙΣΑΣ

52

73

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

23

29

ΞΑΝΘΗΣ

25

31

ΠΕΛΛΑΣ

2

2

ΠΙΕΡΙΑΣ

10

13

ΡΟΔΟΠΗΣ

31

35

ΣΕΡΡΕΣ         

59

77

ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ

6

9

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

328

420

Σύνολο θανατώσεων αιγοπροβάτων:

ΜΗΝΑΣ

ΘΑΝΑΤΩΣΕΙΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024

2.204

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024

7.202

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

19.876

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024

51.464

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024

16.886

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025

11.328

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025

1.165

ΜΑΡΤΙΟΣ 2025

2.282

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

3.070

ΜΑΙΟΣ 2025

10.652

ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

23.133

ΙΟΥΛΙΟΣ 2025

58.441

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025

55.151

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025

65.014*

ΣΥΝΟΛΟ

327.868*

*Ο αριθμός θα επικαιροποιηθεί με το κλείσιμο των εστιών αφού μας αποσταλεί ο ακριβής αριθμός θανατοθέντων ζώων από τις Π.Ε.

