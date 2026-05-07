Άδοξο τέλος για το πολυδιαφημισμένο έργο του υπουργείου Παιδείας «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας - Trust your Stars», συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, με επίσημη αιτιολόγηση την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ).

Ωστόσο, πληροφορίες της «Καθημερινής» αναφέρουν ότι επιχειρήθηκε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, αλλά δεν βρέθηκαν τα απαραίτητα κονδύλια. Για το έργο υπήρξαν οξύτατες αντιδράσεις από την πανεπιστημιακή κοινότητα που έκαναν λόγο για αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων «στο πόδι», ακόμη και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Παιδείας, αποφασίστηκε το έργο να επανεξεταστεί μετά τη θεσμοθέτηση, όπως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, ενός νέου υπουργείου που θα προκύψει από την ενοποίηση της ανωτάτης εκπαίδευσης με τους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας επιχειρούσε να δώσει ευκαιρίες σε νέους ερευνητές ελληνικών ΑΕΙ μέσω χρηματοδότησης των έργων τους. Είχαν κατατεθεί συνολικά 1.241 προτάσεις, από τις οποίες έγκριση πήραν οι 145.

Πηγή: skai.gr

