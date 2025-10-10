Η διαδικασία άρσης του καθεστώτος ασύλου γίνεται είτε λόγω αμετάκλητης καταδίκης είτε λόγω επικινδυνότητας για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη από την Υπηρεσία Ασύλου που είναι και η Αποφαινόμενη αρχή, όπως εξηγούν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με αφορμή την υπόθεση με τον αλλοδαπό που επιτέθηκε σε οδηγό του Μετρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εδάφιο α' της παραγράφου 4, του άρθρου 13 του ν. 4939/2022 ρητά αναφέρεται ότι η Αποφαινόμενη Αρχή ανακαλεί το καθεστώς όταν «ευλόγως θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας».

Μόλις ανακληθεί το άσυλο ο αλλοδαπός τίθεται σε διοικητική κράτηση και ακολουθείται η διαδικασία επιστροφής του. Έως τότε έχει καθεστώς προστασίας και η Δικαιοσύνη είναι αποκλειστικά αρμόδια βάσει των ποινικών αδικημάτων που κατηγορείται και δικάζεται εάν τεθεί σε καθεστώς φυλάκισης ή όχι.

Το υπουργείο Μετανάστευσης για τον Ιρακινό έχει κινήσει τη διαδικασία άρσης του καθεστώτος ασύλου ως επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτόματη αφαίρεση καθεστώτος ασύλου χωρίς να τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία.

