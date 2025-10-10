Τροχαίο δυστύχημα στη Μεσσηνία: 69χρονος παρέσυρε με αγροτικό 65χρονη

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην επαρχιακή οδό Αγίου Ανδρέα – Πύλου, στη Μεσσηνία, όταν αγροτικό όχημα που οδηγούσε 69χρονος παρέσυρε 65χρονη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Η 65χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας στη Λογγά, ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ήταν ήδη αργά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν τον 69χρονο.

Έχει παραγγελθεί νεκροψία νεκροτομή και την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Κορώνης

