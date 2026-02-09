Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες των ανθρώπων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες. Στόχος είναι να ταυτοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι της «υπόθεσης Παναγόπουλου», ενώ οι πρώτες πληροφορίες, όπως αναφέρθηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μιλούν για επ' ωφελεία συγγενών προσώπων του βασικού κατηγορούμενου, προέδρου της ΓΣΕΕ, μέσω εξασφάλισης κονδυλίων για προγράμματα μικρών επιχειρήσεων.

Οι μικρές αυτές επιχειρήσεις δεν είχαν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την νόμιμη εξασφάλιση των συγκεκριμένων κονδυλίων, οπότε οι άνρθρωποι της Αρχής έχουν βάλει στο στόχαστρό τους και τους επιχειρηματίες και τις εταιρείες τους. Στο μικροσκόπιο, όμως, δεν βρίσκονται μόνο αυτοί, αλλά και εκείνοι που έδιναν τις εγκρίσεις γι' αυτά τα προγράμματα.

Αυτό σημαίνει πως η Αρχή θα ψάξει αρχεία που ίσως οδηγήσουν και σε πολιτικά πρόσωπα, αφού οι εγκρίσεις για προγράμματα τέτοιου τύπου περνάνε από υπουργεία. Από κει και πέρα, ο οικονομικός εισαγγελέας καλείται τις ενδείξεις τις Αρχής να τις μετατρέψει σε αποδείξεις, μέσω φυσικά των τραπεζών, του Κτηματολογίου και όποιας ελεγκτικής αρχής μπορεί να συνδράμει. Θα κληθεί να ελέγξει τραπεζικούς λογαριασμούς και μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας και αν συλλέξει τις απαραίτητες αποδείξεις, τότε θα υπάρξουν οι κλήσεις για απολογίες.

Γιατί η Αρχή ξεκίνησε τη συγκεκριμένη έρευνα

Ενδιαφέρον έχει ο λόγος για τον οποίο η Αρχή Καταπολέμησης ξεκίνησε τη συγκεκριμένη έρευνα. Είναι χαρακτηριστικό πως δεν αφορούσε την έγκριση και απόδοση προγραμμάτων σε εταιρείες, αλλά σε πληροφορίες προερχόμενες από τράπεζες για κάποιες ύποπτες και αδικαιολόγητες συναλλαγές. Όταν ξεκίνησε ο έλεγχος των συγκεκριμένων εταιρειών, η Άρχη άρχισε να βγάζει κάποια πρώτα συμπεράσματα και την ίδια περίοδο έφτασε και η ανώνυμη, αλλά γεμάτη σημαντικές πληροφορίες, καταγγελία για τα προγράμμα της ΓΣΕΕ. Αυτή η πληροφορία ήρθε και διευκόλυνε την έρευνα σε απόλυτο βαθμό, καθώς οι άνθρωποι της Αρχής συνέδεσαν όλα τα κομμάτια του παζλ, που είχαν ως κεντρική και πρωταγωνιστική φιγούρα, τον Γιάννη Παναγόπουλο.

