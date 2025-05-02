Υπόθεση κατασκοπείας στην Αλεξανδρούπολη: Στο μικροσκόπιο των Αρχών ο στρατολογητής του 59χρονου

Την πιθανή στρατολόγηση και άλλων ατόμων από τον ίδιο «καθοδηγητή» ερευνά η αστυνομία, αναφορικά με την υπόθεση κατασκοπείας στην Αλεξανδρούπολη.

Αναλυτικότερα, ο 59χρονος ελαιοχρωματιστής, που συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων, κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Κατηγορείται για κατασκοπεία σε καιρό ειρήνης, ενώ φέρεται να έχει στρατολογηθεί από άτομο με ποινικό παρελθόν και διασυνδέσεις στο οργανωμένο έγκλημα, γνωστό ως «Βικέντιος», σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο 59χρονος υποστηρίζει πως δεν κατείχε ούτε διένειμε κρατικά απόρρητα στοιχεία και πως οι εικόνες που τράβηξε κυκλοφορούν δημόσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος του 52χρονου στρατολογητή του, επίσης ομογενή από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη στη Λιθουανία και φέρεται να έχει επιχειρησιακό ρόλο στις ρωσικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες (GRU) εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια. Σύμφωνα με τις Αρχές, είχε ενεργό δράση ως σαμποτέρ σε χώρες των Βαλκανίων, οργανώνοντας και εκτελώντας κατασκοπευτικές και σαμποταριστικές αποστολές σε βάρος Νατοϊκών εγκαταστάσεων.

Η ΕΥΠ είχε γνώση της δράσης του 52χρονου, παρακολουθώντας τον στενά, ειδικά από το καλοκαίρι και μετά. Κατά το φθινόπωρο, διαπιστώθηκαν συχνές μετακινήσεις και επαφές του στη Βόρεια Ελλάδα, ενισχύοντας τις υποψίες ότι είχε συγκροτήσει δίκτυο πληροφοριοδοτών, όπου λειτουργούσε ως «χειριστής».

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή, καθώς οι Αρχές δεν αποκλείουν την ύπαρξη και άλλων εμπλεκομένων ή ακόμη και σχεδιασμό επιθετικών ενεργειών εντός της ελληνικής επικράτειας. Η λιθουανική έρευνα αποκάλυψε ότι ο «Βικέντιος» είχε μεταβεί στη χώρα τους για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου κατά Ρώσου αντιφρονούντα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.