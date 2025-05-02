Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός 45χρονου που έπεσε σε βράχια

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη διάσωση 45χρονου, που έπεσε σε βράχια, στην περιοχή Σκάλα Φούρκας του δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στις 6.30 το απόγευμα και στο σημείο επιχείρησαν 3 πυροσβέστες με 1 όχημα, οι οποίοι ανέσυραν τον άνδρα τραυματισμένο.
Στη συνέχεια ο 45χρονος μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας.
