Παναγιώτης Τέστης: Η Ύδρα μέσα από το βλέμμα του μεγάλου ζωγράφου

Ο Παναγιώτης Τέτσης, ο κορυφαίος εικαστικός με καταγωγή από την Ύδρα, άφησε το στίγμα του στο νησί. Πάντα γυρνούσε στην Ύδρα για να δημιουργήσει, εδώ ήταν το ησυχαστήριό του. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την γέννησή του.

Πολλές εκθέσεις του έχουν φιλοξενηθεί στο Αρχείο και Μουσείο της Ύδρας. Εκτός από πολυπολιτιστικός χώρος, το μουσείο του νησιού αναβιώνει την ιστορία του τόπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.