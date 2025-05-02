Λογαριασμός
Παναγιώτης Τέστης: Η Ύδρα μέσα από το βλέμμα του μεγάλου ζωγράφου

Εκτός από πολυπολιτιστικός χώρος, το μουσείο του νησιού αναβιώνει την ιστορία του τόπου

Ύδρα

Ο Παναγιώτης Τέτσης, ο κορυφαίος εικαστικός με καταγωγή από την Ύδρα, άφησε το στίγμα του στο νησί. Πάντα γυρνούσε στην Ύδρα για να δημιουργήσει, εδώ ήταν το ησυχαστήριό του. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την γέννησή του.

Υδρα

Πολλές εκθέσεις του έχουν φιλοξενηθεί στο Αρχείο και Μουσείο της Ύδρας. Εκτός από πολυπολιτιστικός χώρος, το μουσείο του νησιού αναβιώνει την ιστορία του τόπου.

Ύδρα

Ύδρα

