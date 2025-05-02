Βουλευτικές εκλογές- Αυστραλία: Ψηφίζουν 18 εκατομμύρια πολίτες

Οι Αυστραλοί ψηφίζουν αύριο Σάββατο στις βουλευτικές εκλογές, έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν η αγοραστική δύναμη, το περιβάλλον και οι αμερικανικοί δασμοί. Οι εκλογές αυτές θα κρίνουν το μέλλον του Εργατικού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι που έχει αναλάβει το τιμόνι της χώρας τα τρία τελευταία χρόνια.

Από τις κοινότητες της αυστραλιανής ερήμου μέχρι τις παραθαλάσσιες μεγάλες πόλεις, οι Αυστραλοί καλούνται να επιλέξουν μεταξύ του κεντροαριστερού πρωθυπουργού και του κυριότερου πολιτικού αντιπάλου του, του συντηρητικού Πίτερ Ντάτον. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πάντως δείχνουν ότι το φαβορί είναι το Εργατικό κόμμα του Αλμπανέζι.

«Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ζούμε σε αβέβαιες εποχές. Και σε τέτοιες εποχές αβεβαιότητας, οι ψηφοφόροι συνήθως στρέφονται προς τις απερχόμενες κυβερνήσεις», ανέφερε η δημοσκόπος Μισέλ Λεβίν, της εταιρείας Roy Morgan.

Σε όλες τις χρονικές ζώνες, οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8.00 το πρωί, τοπική ώρα και θα κλείσουν στις 18.00. Στο Σίδνεϊ, για παράδειγμα, θα ανοίξουν στη 01.00 (ώρα Ελλάδας) και θα κλείσουν στις 11.00 το πρωί του Σαββάτου.

Στις εκλογές αυτές θα αναδειχθούν τα 150 μέλη της επόμενης Κάτω Βουλής και θα ανανεωθούν περίπου οι μισές έδρες της Γερουσίας.

Ο 62χρονος Αλμπανέζι έχει υποσχεθεί ότι θα αναπτύξει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα καταπολεμήσει τη στεγαστική κρίση και θα αυξήσει τη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας. «Στις δημοσκοπήσεις, υπάρχουν πολλοί αναποφάσιστοι ψηφοφόροι. Θα πρέπει να κινήσουμε βουνά», παραδέχτηκε σήμερα.

Ο Πίτερ Ντάτον, ο ηγέτης του Φιλελεύθερου κόμματος, προέβλεψε «πολλές εκπλήξεις, έδρα με την έδρα», υποστηρίζοντας ότι στην προεκλογική εκστρατεία του «δεν συνάντησε ούτε έναν Αυστραλό που να λέει ότι τα πράγματα είναι σήμερα καλύτερα» απ’ ότι ήταν το 2022, στις προηγούμενες εκλογές.

Ο 54χρονος πρώην αστυνομικός λέει ότι θέλει να μειώσει τη μετανάστευση, να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα και να ανατρέψει την απαγόρευση ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας στη χώρα.

Η προεκλογική εκστρατεία σημαδεύτηκε από τις πρώτες ημέρες της από την «εμπορική επίθεση» που εξαπέλυσε στη σύμμαχο Αυστραλία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σε πολλά προϊόντα της επιβλήθηκαν εισαγωγικοί δασμοί ύψους 10%. Ορισμένες δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν ότι η στήριξη προς τους συντηρητικούς εξασθένισε λόγω της πολιτικής του Τραμπ, τον οποίο ο Ντάτον χαρακτήρισε «μεγάλο διανοητή» στις αρχές του έτους.

«Εάν θα έπρεπε να κονταροχτυπηθώ με τον Τραμπ ή με οποιονδήποτε άλλον ηγέτη για να υπερασπιστώ τα συμφέροντα του έθνους μας, θα το έκανα εν ριπή οφθαλμού», διαβεβαίωσε ωστόσο τον Απρίλιο, αλλάζοντας τους τόνους.

Ο Αλμπανέζι από την πλευρά του καταδίκασε τους αμερικανικούς δασμούς, θεωρώντας ότι πρόκειται για μια ενέργεια «οικονομικής αυτοκαταστροφής» και «ευτελή χειρονομία από μια φίλη χώρα».

Η οικονομία απασχολεί τους ψηφοφόρους καθώς πολλά νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα λόγω της αύξησης στην τιμή του γάλακτος, του ψωμιού, του ηλεκτρικού ρεύματος και της βενζίνης.

Τόσο ο Αλμπανέζι όσο και ο Ντάτον προβάλλουν τη λαϊκή καταγωγή τους, όμως κανείς τους δεν ήταν σε θέση να πει πόσο κοστίζει μια δωδεκάδα αυγά, στην τηλεμαχία τους.

«Κάνουμε τα ψώνια, δίνουμε 50 δολάρια (περίπου 28 ευρώ) και παίρνουμε σε αντάλλαγμα μια μικρή σακούλα. Είναι αφόρητο», είπε ο μουσικός Χας Σάλι, 69 ετών.

Οι ψηφοφόροι της Αυστραλίας, μιας χώρας-κολοσσού στην παραγωγή άνθρακα, θα πρέπει επίσης να επιλέξουν μεταξύ δύο εντελώς διαφορετικών οραμάτων για την κλιματική αλλαγή και τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Η κυβέρνηση του Αλμπανέζι υποσχέθηκε να μετατρέψει τη χώρα σε «υπερδύναμη» των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μολονότι χορήγησε νέες άδειες εξόρυξης και επιχορηγεί τις βιομηχανίες που ρυπαίνουν.

«Θα έπρεπε να αναπτύξουν την αιολική και την ηλιακή ενέργεια», είπε στα μέσα Απριλίου η Ανίκα Κόουλ, 63 ετών, εργαζόμενη στον τομέα της υγείας, αφού ψήφισε. Να σημειωθεί ότι περίπου το ένα τρίτο των 18,1 εκατομμυρίων ψηφοφόρων έχουν ήδη ψηφίσει εκ των προτέρων.

Ο Ντάτον από την πλευρά του θέλει να κατασκευάσει επτά μονάδες παραγωγής πυρηνικής ενέργειας (έργο που κοστολογείται στα 200 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ) και, παράλληλα, να απομακρυνθεί από τις ανανεώσιμες πηγές.

Ερωτηματικό αποτελεί εάν το κόμμα που θα κερδίσει θα εξασφαλίσει και την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

