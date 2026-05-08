ΥΠΑΑΤ: Το εμβόλιο χρήσιμο εργαλείο, αλλά δεν αναιρούν τα μέτρα εκρίζωσης για τον αφθώδη πυρετό

Τα εμβόλια μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την αποτροπή της μόλυνσης των ζώων και τον περιορισμό της περαιτέρω μετάδοσης του αφθώδους πυρετού επισημαίνει η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τονίζοντας ωστόσο ότι ενδεχόμενη εφαρμογή εμβολιασμού δεν αναιρεί τα υπόλοιπα μέτρα εκρίζωσης του νοσήματος.

Προσθέτει πως σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, η θανάτωση των θετικών εκτροφών παραμένει υποχρεωτική ως μέθοδος εκρίζωσης του πολύ μεταδοτικού αυτού νοσήματος.

Απαντώντας σε δημοσιεύματα για πιθανό σενάριο εμβολιασμού κατά του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, σημειώνει πως σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο «θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την εκρίζωση του νοσήματος (θανάτωση των θετικών εκτροφών, περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων και προϊόντων, υγειονομική ταφή, καθαρισμοί-απολυμάνσεις, ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, συστηματική επιτήρηση στις Ζώνες Προστασίας και Επιτήρησης, δειγματοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις κλπ.)».

Για να ληφθεί απόφαση σχετικά με την εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού στα ζώα που είναι ευαίσθητα στον αφθώδη πυρετό, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής επισημαίνει ότι συνεκτιμώνται τα επιδημιολογικά δεδομένα και οι κίνδυνοι περαιτέρω εξάπλωσης του νοσήματος. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη και οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο εμβολιασμός στο υγειονομικό καθεστώς της χώρας σε βάθος χρόνου.

Η κατάσταση, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, βρίσκεται υπό διαρκή αξιολόγηση, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εφαρμογής εμβολιαστικού πλάνου, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις ευρωπαϊκές αρχές και την επιστημονική κοινότητα, όπως σημειώνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

