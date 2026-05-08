Θεσσαλονίκη: Πήγε οπλισμένος στο μαγαζί όπου εργάζεται η πρώην σύντροφός του

Σαραντάχρονος επιχείρησε τα ξημερώματα να εισέλθει, υπό την απειλή πιστολιού, σε ίντερνετ καφέ στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, αναζητώντας την πρώην σύντροφό του, η οποία εργάζεται στο κατάστημα.

Η 34χρονη γυναίκα απουσίαζε από το κατάστημα τη στιγμή του περιστατικού, με τον άνδρα να αποχωρεί όταν κλήθηκε η Άμεση Δράση.

Έπειτα από αστυνομικές αναζητήσεις, ο 40χρονος, αλβανικής καταγωγής, εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στην περιοχή της Νεάπολης και συνελήφθη. Κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθηκε σθεναρά, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πιστόλια και το ποσό των 878 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενδοοικογενειακή βία, αντίσταση και απόπειρα σωματικής βλάβης, ενώ οδηγείται στον αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.