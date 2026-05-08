Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρο 48χρονος Βούλγαρος που έσφαξε αρνί σε αποθήκη

Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε ο 48χρονος Βούλγαρος που κατηγορείται ότι προέβη σε σφαγή και τεμαχισμό αρνιού μέσα σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη, κοντά στην Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης.
Απολογούμενος ενώπιον της 4ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 48χρονος συνέδεσε την πράξη του με θρησκευτικό έθιμο στη χώρα του- το κουρμπάνι. «Θα μοίραζα το αρνί σε συγγενικά πρόσωπα, προσφέροντάς το ως θυσία για να τιμήσουμε τον Άγιο Γεώργιο», φέρεται να απολογήθηκε.
Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας αποφασίστηκε να τού επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Εις βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για βασανισμό και φόνευση ζώου εκτροφής, σε βαθμό κακουργήματος. Για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια δημοτική Αρχή, προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες υγειονομικές ενέργειες.
