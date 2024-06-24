Δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα αντιμετωπίζουν οι 13 συλληφθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή το βράδυ στην Ύδρα.

Τα 13 άτομα που οδηγήθηκαν το πρωί της Κυριακής στα δικαστήρια Πειραιά, είναι το πλήρωμα της θαλαμηγού «Περσεφόνη» που είχε νοικιαστεί από τουρίστες. Από τη θαλαμηγό, η οποία έχει κατασχεθεί, φέρεται να εκτοξεύθηκαν πυροτεχνήματα, τα οποία ενδέχεται να προκάλεσαν τη φωτιά στο νησί του Αργοσαρωνικού. Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως το σκάφος είναι ναυλωμένο από πακιστανική εταρεία.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού, οι δράστες φαίνεται να αγόρασαν περισσότερα φωτιστικά σήματα κινδύνου για τον σκοπό αυτό, καθώς αρκετά ήταν αυτά που βρέθηκαν άθικτα μέσα στη θαλαμηγό.

Όπως επεσήμανε στον ΣΚΑΪ ο υποναύαρχος εν αποστρατεία και πραγματογνώμονας Ν. Σπανός, στον κόλπο που βρισκόταν το συγκεκριμένο σκάφος, δεδομένου ότι την Παρασκευή είχε μελτέμια και ισχυρούς ανέμους, μπορεί το φωτιστικό πάρα πολύ εύκολα να προσεγγίσει τη στεριά όπου βρίσκονται οι πευκοβελόνες, επομένως συγκεντρώνει ισχυρές πιθανότητες το ενδεχόμενο δόλου.

Για την υπόθεση έχουν συλλεχθεί από το λιμεναρχείο Ύδρας όλα τα στοιχεία των σκαφών που βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή με περιπολία από πλωτό του λιμενικού, καθώς καπετάνιος σκάφους από παρακείμενο όρμο φέρεται να έχει καταγγείλει ότι στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, έπεσαν πυροτεχνήματα από κάποιο σκάφος.

