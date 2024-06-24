Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε σήμερα το πρωί από την πυροσβεστική ένας άνδρας για τον οποίο ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης κοντά στο φαράγγι της Τρυπητής στα Χανιά της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 67χρονο Γερμανό περιπατητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 67χρονος άνδρας εντοπίστηκε σε χαράδρα πάνω από την παραλία Σεντόνι, στο μονοπάτι προς την Τρυπητή.

Τις αρχές ενημέρωσε η σύζυγός του χθες το μεσημέρι, όταν δεν είχε νέα του και αφού είχε ξεκινήσει πεζοπορία στη διαδρομή Ομαλός – Σούγια, χωρίς να πάρει νερό μαζί του.

Στην πορεία φαίνεται ότι έχασε τον προσανατολισμό του με αποτέλεσμα να χαθεί

Στο μεταξύ, χθες μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο από στελέχη της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ ένας άνδρας που είχε χάσει τον προσανατολισμό του στην περιοχή της Παλαιάς Μονής Αγίου Διονυσίου Ολύμπου.

Πηγή: skai.gr

