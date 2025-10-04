Χρονιά-ρεκόρ για το αεροδρόμιο Ηρακλείου: «Απογειώθηκε» σε κίνηση με 10 εκατ. διακινούμενους επιβάτες

Πιο κοντά από ποτέ στους 10 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, θα φτάσει το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» που και φέτος «απογειώθηκε» σε κίνηση. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αερολιμενάρχης Ιάκωβος Ουρανός, αναφέρθηκε σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ, αφού μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου είχαν καταγραφεί 8,45 εκατ. διακινούμενοι επιβάτες, αριθμός μεγαλύτερος κατά 500.000 από το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Μάλιστα η αύξηση αυτή αγγίζει μέχρι στιγμής το 6,4%, ξεπερνώντας την πρόβλεψή του για αύξηση της τάξης του 5% για φέτος.

«Η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα που πετυχαίνει το "Ν. Καζαντζάκης" τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα υψηλά, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς που οφείλονται κατά κύριο λόγο στις κτιριακές του εγκαταστάσεις. Και η φετινή χρονιά θα είναι χρονιά ρεκόρ για την επιβατική κίνηση, όπως φαίνεται. Υπολογίζω ότι στα τέλη Οκτωβρίου θα έχουμε ξεπεράσει τους επιβάτες που διακινήθηκαν το 2024 και θα κλείσουμε πάνω από 9,8 εκ, χωρίς να αποκλείω να φτάσουμε πιο κοντά από ποτέ στα 10 εκατομμύρια» τόνισε ο κ. Ουρανός, ο οποίος διευκρίνισε ότι ο αριθμός επιβατών ήταν και φέτος τέτοιος, που «δοκίμασε» τις αντοχές του Αεροδρομίου.

«Η αλήθεια είναι ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το αεροδρόμιο "δοκιμάζεται". Μιλάμε ακόμα και για πάνω από 400 πτήσεις ημερησίως σε μέρες αιχμής, πάνω από 65.000 επιβάτες που διακινούνται από τις εγκαταστάσεις, οι οποίες φαντάζουν μικρές. Οι μεταφορικές ταινίες δουλεύουν αδιάκοπα μεταφέροντας τις αποσκευές των επιβατών και μαζί και οι εργαζόμενοι κάθε εταιρείας και υπηρεσίας που εξυπηρετούν την υψηλή αυτή κίνηση. Θέλει πολλή προσοχή στην πίστα που διακινούνται οχήματα και καθοδηγούνται αεροσκάφη, γιατί η πίεση είναι μεγάλη και η κόπωση το ίδιο» επισήμανε ο αερολιμενάρχης του «Ν.Καζαντζάκης».

«Για το λόγο αυτό απαιτείται επαγγελματισμός και εφαρμογή των οδηγιών με ακρίβεια, από όλους τους εμπλεκόμενους. Οι τεχνικές βλάβες πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα γιατί έστω και μια μικρή δυσλειτουργία για παράδειγμα στον κλιματισμό ή στις υδραυλικές εγκαταστάσεις θα έχει μεγάλο αντίκτυπο τους θερινούς μήνες. Δεν το συζητάμε για τα συστήματα αεροναυτιλίας, ραντάρ, συχνότητες επικοινωνίας που πρέπει να λειτουργούν αδιάλειπτα. Τα συστήματα ελέγχου ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν και αυτά αδιάλειπτα και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία πρέπει να έχουν αυξημένα αντανακλαστικά καθώς ελέγχουν μεγάλο αριθμό αποσκευών και επιβατών».

Η αύξηση τον Ιούλιο που σύμφωνα με τα στοιχεία, οι διακινούμενοι επιβάτες έφτασαν το 1,7 εκατ, έφτασε στο 5%, ενώ τον Αύγουστο η αύξηση υπολογίζεται στο 6,8% με 1,8 εκατ. διακινούμενους επιβάτες. Αρκετά δυναμική κίνηση είχε και ο Σεπτέμβριος, ενώ πολύ ικανοποιητική είναι η πρόβλεψη και για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο.

«Φανταστείτε ότι φτάσαμε τους 1,47 εκατ. επιβάτες έχοντας αύξηση 4,1% σε σχέση με το 2024. Τα μηνύματα για τον Οκτώβριο είναι επίσης θετικά και η κίνηση θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Ο κύριος λόγος για την ταξιδιωτική αυτή συμπεριφορά, θεωρώ ότι είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε συνδυασμό με την διαθεσιμότητα ξενοδοχείων και καταλυμάτων» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ουρανός, δεν παρέλειψε να τονίσει ότι το να μπορέσει κάτω από αυτή την πίεση να λειτουργήσει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το αεροδρόμιο, χρειάζεται υπερπροσπάθεια από το προσωπικό.

«Ξέρετε, αν κάποιος δεν έχει εργαστεί στο αεροδρόμιο δεν μπορεί να το καταλάβει, το αεροδρόμιο για τους περισσότερους είναι το δεύτερο σπίτι μας, το πονάμε και το αγαπάμε».

Σε ό,τι αφορά τις εθνικότητες των διακινούμενων επιβατών, η σταθερή «πεντάδα» είναι επιβάτες από τη Γερμανία, το Ην. Βασίλειο, τη Γαλλία, την Πολωνία και την Ολλανδία, με την Ιταλία και το Ισραήλ να ακολουθούν, έχοντας φέτος καταγράψει αρκετά μεγάλη αύξηση (Ιταλία περίπου 20% και Ισραήλ άνω του 40%). Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ιάκωβο Ουρανό, φέτος ξεκίνησαν κάποιες πτήσεις από την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, οι οποίες όμως τερματίστηκαν γρήγορα.

Πάντως και ο χειμώνας που έρχεται, δείχνει μια δυναμική σε ό,τι αφορά τις πτήσεις, αφού όπως διευκρίνισε ο αερολιμενάρχης του Αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» γίνονται κινήσεις και έτσι θα συνεχιστούν οι πτήσεις προς Κωνσταντινούπολη και Τίρανα, από τον Δεκέμβριο θα υπάρχουν πτήσεις προς τη Λάρνακα της Κύπρου, ενώ απευθείας πτήσεις θα γίνονται το χειμώνα και προς Φρανκφούρτη, Μόναχο και Άμστερνταμ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι κάτι περισσότερο από σαφές ότι παραμένει «ανοιχτή» στην Κρήτη, η συζήτηση για την επέκταση της τουριστικής σεζόν, ειδικά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και έναρξη λειτουργίας του νέου διεθνούς αεροδρομίου Ηρακλείου, στο Καστέλι.

«Θεωρώ ότι μια σταδιακή επέκταση της τουριστικής περιόδου είναι εφικτός στόχος, δηλαδή καταρχήν από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Σίγουρα το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι θα δώσει επιπλέον ώθηση στην ήδη αυξημένη ζήτηση για το Ηράκλειο και πολύ πιθανό νέους προορισμούς και τουριστικές αγορές. Σε αυτό πρέπει να εργαστούν όλοι οι φορείς του τουρισμού και η πολιτεία, να υπάρχει δηλαδή μια συνεργασία και σχεδιασμός ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Και όλα αυτά βέβαια, έχοντας πάντα στο μυαλό μας ότι ο τουρισμός επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι μερικές φορές μπορεί να είναι και απρόβλεπτοι» κατέληξε ο Ιάκωβος Ουρανός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

