Για την αρπαγή ενός 41χρονου συνελήφθη, ως φυσικός αυτουργός αρπαγής ένας 37χρονος αλλοδαπός.

Η σύλληψη έγινε σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς των Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (Υ.Δ.Ε.Ε.) Καστοριάς.

Συγκεκριμένα, έπειτα από διεξοδική αστυνομική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο 37χρονος αλλοδαπός, στις 15 Δεκεμβρίου, τις μεσημβρινές ώρες, σε περιοχή της Καστοριάς, χρησιμοποιώντας απατηλή αιτιολογία, έπεισε τον 41χρονο παθόντα να επιβιβαστεί, ως συνοδηγός σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και στη συνέχεια αφού τον ακινητοποίησε υπό την απειλή πιστολιού και χρήση σωματικής βίας, τον μετέφερε σε δασική περιοχή της Καστοριάς, όπου ο 41χρονος κατάφερε να διαφύγει και να ενημερώσει τις αρχές.

Μετά από μεθοδική έρευνα και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, εντοπίσθηκε χθες ο 37χρονος αλλοδαπός και στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Καστοριάς, για αρπαγή και επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης είχαν συλληφθεί, στις 15 και 16 Δεκεμβρίου, ένας 29χρονος άντρας και μία 25χρονη γυναίκα, σε περιοχή της Καστοριάς, ως συνεργοί της αρπαγής.

O συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

