ΠΑΣΟΚ: Αποχαιρετά τον Χρήστο Ροκόφυλλο

Με βαθύ σεβασμό και θλίψη το ΠΑΣΟΚ αποχαιρετά τον πρώην υπουργό του κόμματος Χρήστο Ροκόφυλλο, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

«Έναν βαθιά δημοκράτη και προοδευτικό άνθρωπο», αναφέρει, που «υπηρέτησε με ακεραιότητα και ήθος τον ελληνικό λαό και το εθνικό συμφέρον από όλα τα δημόσια αξιώματα».



«Οι πολιτικοί του αντίπαλοι αναγνώριζαν τη σοβαρότητα, τη μετριοπάθεια και το προοδευτικό πολιτικό του αισθητήριο», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

