Της Έλενας Γαλάρη

Αύριο θα δικαστεί ο Χρήστος Μαυρίκης από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Ο Χρήστος Μαυρίκης κατηγορείται για έξι πλημμελήματα.

Σημειώνεται πως ζήτησε την αναβολή της υπόθεσης έτσι ώστε να προσκομίσει, όπως είπε, στο δικαστήριο, έγγραφα, που αποδεικνύουν ότι κατείχε νόμιμα το όπλο με το οποίο πυροβόλησε.

Ο Χρήστος Μαυρίκης θα παραμείνει κρατούμενος έως αύριο.

Το χρονικό της σύλληψης Μαυρίκη

Η μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ ξεκίνησε χθες περίπου στις 18:40 στην οδό Ήμερου Πεύκου, όταν ο επονομαζόμενος «αρχικοριός» πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα προτού «ταμπουρωθεί» μέσα στην οικία του.

Στο σημείο, εκτός των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, βρέθηκε και ειδικός διαπραγματευτής, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κατάσταση με ασφάλεια.

Τελικά, λίγο πριν τις 12:30 ο Μαυρίκης εντοπίστηκε σε παρακείμενο οικόπεδο, όπου είχε καταφύγει για να κρυφτεί. Τα στελέχη της αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάιο, ο Χρήστος Μαυρίκης είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» για υπόθεση δωροδοκίας δικαστή. Είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία από Αρεοπαγίτη.

Πηγή: skai.gr

