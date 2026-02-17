Λογαριασμός
Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Πελοπόννησος: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο

Η Πελοπόννησος σε κόκκινο συναγερμό από βροχές και κατολισθήσεις. Εκκενώθηκαν οικισμοί στον Ταΰγετο- H Περιφέρεια ζητά κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Πελοπόννησος: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένει και σήμερα σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται και έχουν προκαλέσει σοβαρές κατολισθήσεις.

Προληπτικά εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στην περιοχή του Ταΰγετος, η Άνω Μερά και ο Μαχαλάς, με τις αρχές να δίνουν προτεραιότητα από χθες στη μετακίνηση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.

Λόγω της έκτασης και της έντασης των φαινομένων που έπληξαν το σύνολο της Μεσσηνία, η Περιφέρεια ζητά την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σε πολλά σημεία του Δήμου Καλαμάτας σημειώθηκαν κατολισθήσεις, καθιζήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Κλειστός παραμένει ο δρόμος που συνδέει τη Νέδουσα με το Μαρδάκι και την Αλαγονία, ενώ καθιζήσεις έχουν καταγραφεί και στον δρόμο Αγροκήπιο – Αλαγονία.

Επίσης, προβλήματα εντοπίζονται στον δρόμο Καρβελίου – Λαδά – Ε.Ο. Σπάρτης, στη θέση «Δασάκι», ο οποίος παραμένει επίσης κλειστός. Τα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση για την αποκατάσταση των ζημιών.

Yπενθυμίζεται πως σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού για σήμερα προχώρησε η ΕΜΥ, εκδίδοντας πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα

  1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:
  • στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
  • στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως και τις απογευματινές ώρες
  • στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) έως και τις απογευματινές ώρες
  • στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
  • στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

  • στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) δυτικοί 7 με 9 μποφόρ και από το βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
  • στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 9 με 10 μποφόρ
  • στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ. 
