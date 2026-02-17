Πελοπόννησος: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένει και σήμερα σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται και έχουν προκαλέσει σοβαρές κατολισθήσεις.

Προληπτικά εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στην περιοχή του Ταΰγετος, η Άνω Μερά και ο Μαχαλάς, με τις αρχές να δίνουν προτεραιότητα από χθες στη μετακίνηση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.

Λόγω της έκτασης και της έντασης των φαινομένων που έπληξαν το σύνολο της Μεσσηνία, η Περιφέρεια ζητά την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σε πολλά σημεία του Δήμου Καλαμάτας σημειώθηκαν κατολισθήσεις, καθιζήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Κλειστός παραμένει ο δρόμος που συνδέει τη Νέδουσα με το Μαρδάκι και την Αλαγονία, ενώ καθιζήσεις έχουν καταγραφεί και στον δρόμο Αγροκήπιο – Αλαγονία.

Επίσης, προβλήματα εντοπίζονται στον δρόμο Καρβελίου – Λαδά – Ε.Ο. Σπάρτης, στη θέση «Δασάκι», ο οποίος παραμένει επίσης κλειστός. Τα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση για την αποκατάσταση των ζημιών.

Yπενθυμίζεται πως σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού για σήμερα προχώρησε η ΕΜΥ, εκδίδοντας πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα

Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως και τις απογευματινές ώρες

στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) έως και τις απογευματινές ώρες

στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) δυτικοί 7 με 9 μποφόρ και από το βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 9 με 10 μποφόρ

στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

