Πελοπόννησος: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένει και σήμερα σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται και έχουν προκαλέσει σοβαρές κατολισθήσεις.
Προληπτικά εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στην περιοχή του Ταΰγετος, η Άνω Μερά και ο Μαχαλάς, με τις αρχές να δίνουν προτεραιότητα από χθες στη μετακίνηση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.
Λόγω της έκτασης και της έντασης των φαινομένων που έπληξαν το σύνολο της Μεσσηνία, η Περιφέρεια ζητά την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Σε πολλά σημεία του Δήμου Καλαμάτας σημειώθηκαν κατολισθήσεις, καθιζήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
Κλειστός παραμένει ο δρόμος που συνδέει τη Νέδουσα με το Μαρδάκι και την Αλαγονία, ενώ καθιζήσεις έχουν καταγραφεί και στον δρόμο Αγροκήπιο – Αλαγονία.
Επίσης, προβλήματα εντοπίζονται στον δρόμο Καρβελίου – Λαδά – Ε.Ο. Σπάρτης, στη θέση «Δασάκι», ο οποίος παραμένει επίσης κλειστός. Τα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση για την αποκατάσταση των ζημιών.
Yπενθυμίζεται πως σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού για σήμερα προχώρησε η ΕΜΥ, εκδίδοντας πορτοκαλί προειδοποίηση.
Πιο συγκεκριμένα
- Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:
- στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
- στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως και τις απογευματινές ώρες
- στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) έως και τις απογευματινές ώρες
- στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
- στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.
2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:
- στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) δυτικοί 7 με 9 μποφόρ και από το βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
- στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 9 με 10 μποφόρ
- στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ.
