Παράσυρση πεζου στην Αθηνών-Κορίνθου

Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 5:10 το πρωί, όταν διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο 17ο χλμ της Εθνικής Οδού.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στοπ Τζάνειο Νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

