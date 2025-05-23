Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παράσυρση πεζου στην Αθηνών-Κορίνθου

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 5:10 τα ξημερώματα της Παρασκευής στο 17ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου

ΕΚΑΒ

Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 5:10 το πρωί, όταν διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο 17ο χλμ της Εθνικής Οδού.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στοπ Τζάνειο Νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: παράσυρση Λεωφόρος Αθηνών πεζός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark