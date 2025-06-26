Σε συνεργασία με OLAF η αποκάλυψη της απάτης στο Τελωνείο Πειραιά

Εκτενή ανακοίνωση για την υπόθεση της αποκάλυψης της απάτης στο Τελωνείο Πειραιά, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εξέδωσε η ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), τον Ιούλιο 2024, κοινοποίησε πληροφοριακό δελτίο στα κράτη μέλη της ΕΕ, για πιθανή πανευρωπαϊκή απάτη, που αφορούσε εισαγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την καταβολή συμβατικών δασμών (αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών) και ΦΠΑ καθώς και διαφυγής δασμών λόγω υποτιμολόγησης.

Ακολούθως, η OLAF διοργάνωσε δυο συναντήσεις με τα κράτη- μέλη της ΕΕ (με συμμετοχή και της ΑΑΔΕ/ Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ), στις 23-24 Οκτωβρίου 2024 και στις 11-13 Νοεμβρίου 2024, κατά τις οποίες συμφωνήθηκε ότι η OLAF θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις εισαγωγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο που είναι ύποπτες για απάτη, να εντοπίζει τις αποθήκες και τα κέντρα πλήρους εκτέλεσης που ενδέχεται να αποθηκεύουν αγαθά που έχουν εισαχθεί παράνομα ή δεν έχουν καταβάλει τους σωστούς εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ και θα ελέγχει περιοδικά τις ηλεκτρονικές αγορές που αποστέλλουν τέτοια αγαθά στους τελικούς καταναλωτές.

Ως επακόλουθο αυτών και ειδικότερου αιτήματος της OLAF, διεξήχθη επιχείρηση (9/12/2024-13/12/2024), με την ενεργό συμμετοχή της ΑΑΔΕ/ Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της OLAF και των Ελληνικών Τελωνειακών Αρχών, διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι στον Πειραιά και ειδικότερα σε γραφεία εκτελωνιστών, μεταφορικές εταιρείες και θαλάσσιους μεταφορείς, υπεύθυνους για εισαγωγή εμπορευμάτων από την Κίνα στον Πειραιά (με τελικό προορισμό διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ), σκοπεύοντας στον εντοπισμό της τελωνειακής απάτης για τα συγκεκριμένα αγαθά, κατά κύριο λόγο e-bikes.

Στις 18/3/2025, η Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ έλαβε ενημέρωση από την OLAF, σύμφωνα με την οποία: Βούλγαροι εισαγωγείς εισήγαγαν τα προϊόντα στην ΕΕ από την Κίνα μέσω του Λιμένος του Πειραιά, με αποτέλεσμα την απώλεια δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων λόγω υποτιμολόγησης και απόκρυψης εμπορευμάτων (e bikes). Εν συνεχεία, η OLAF ενημέρωσε για την εξέλιξη της υπόθεσης, την υπαγωγή αυτής στο πεδίο αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ζήτησε από τις ελληνικές Τελωνειακές Αρχές να τηρηθεί άκρα μυστικότητα και να υπάρξει συντονισμός, σύμφωνα με τις εντολές του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, πριν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου και κάθε ενέργειας.

Εν συνεχεία, και στο ανωτέρω πλαίσιο, ακολούθησε συστηματική συνεργασία της ΑΑΔΕ/ Τελωνειακών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την ακολουθητέα πορεία ενεργειών. Στις 25/6/2025, στο πλαίσιο οργάνωσης πανευρωπαϊκής επιχείρησης για την καταστολή εγκληματικού δικτύου σχετικά με την υποτιμολόγηση εισαγωγών e bikes από την Κίνα στην ΕΕ, η ΑΑΔΕ -σε πλήρη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λοιπές εθνικές διωκτικές αρχές- παρείχε όλα τα αναγκαία τελωνειακά στοιχεία για την αποκάλυψη της απάτης και τη σύλληψη εμπλεκομένων, ενώ συνεχίζει την έρευνα για εμπλεκόμενα πρόσωπα και συγκεκριμένα εμπορευματοκιβώτια, προσδιορίζοντας και τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους».

Πηγή: skai.gr

