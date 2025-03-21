Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα σε κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο Περιστέρι.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε λίγο πριν τις 22:30 για φωτιά σε διαμέρισμα επί της οδού Ευδοκίας, στο Περιστέρι Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας γυναίκα περίπου 55 ετών χωρίς τις αισθήσεις της, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, οι οποίοι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχουν θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε γυναίκα σε κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Ευδοκίας, στο Περιστέρι Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 20, 2025

