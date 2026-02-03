Χωρίς ταξί η Αθήνα σήμερα και αύριο - Νέα 48ωρη απεργία του ΣΑΤΑ

Χειρόφρενο τράβηξαν ξανά οι ιδιοκτήτες ταξί από τις 06:00 το πρωί σήμερα έως και τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που αποφάσισαν για σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη (4 Φεβρουαρίου), όπως είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Οι αυτοκινητιστές θα συγκεντρωθούν στις 10:30 έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσουν και οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του το σωματείο ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί «Ο Ερμής». Την Τετάρτη, επίσης, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία των ταξί προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Μεταξύ των αιτημάτων, όπως αναφέρονταν και κατά την προηγούμενη 48ωρη στις 21 Ιανουαρίου, είναι:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στη βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις, σύμφωνα με τον ΣΑΤΑ, αντίκεινται:

στην απαξίωση του επαγγέλματος,

στην προχειρότητα της νομοθέτησης,

στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.





Πηγή: skai.gr

