Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στον Χολαργό καθώς σημειώθηκε επίθεση με αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό σε πολυκατοικία που διαμένει αστυνομικός.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την έκρηξη σημειώθηκαν φθορές στην είσοδο της πολυκατοικίας. Δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν δύο σκασμένα γκαζάκια και ένα που δεν εξερράγη.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.