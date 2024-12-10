Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στον Χολαργό καθώς σημειώθηκε επίθεση με αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό σε πολυκατοικία που διαμένει αστυνομικός.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την έκρηξη σημειώθηκαν φθορές στην είσοδο της πολυκατοικίας. Δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί.
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν δύο σκασμένα γκαζάκια και ένα που δεν εξερράγη.
Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας.
