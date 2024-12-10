του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κατεχάκη ανάμεσα στην Ηλιούπολη και τον Βύρωνα, στον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού, στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη Βεΐκου προς τη Γαλατσίου, στη Φιλολάου και στην παραλιακή προς τον Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

