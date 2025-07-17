ΕΥΔΑΠ: Το νερό επαρκεί έως το φθινόπωρο του χρόνου

Τα αποθέματα νερού ανέρχονται σε 540 εκατομμύρια κυβικά, είμαστε χαμηλά, προειδοποίησε μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 ο γενικός διευθυντής της ΕΥΔΑΠ Γιώργος Καραγιάννης.

Δήλωσε μάλιστα ότι αυτές οι ποσότητες νερού επαρκούν έως το φθινόπωρο του χρόνου, υπογραμμίζοντας ότι «είναι πολύ κρίσιμο τι θα γίνει το χειμώνα».



Αναφερόμενος στο νερό που χάνεται εξαιτίας των βλαβών στο δίκτυο, ο κ. Καραγιάννης σημείωσε ότι το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ ανέρχεται σε 14,5 χιλιάδες χιλιόμετρα και έχει μέσο όρο ηλικίας τα 59 έτη.



Ο κ. Καραγιάννης εξήγησε ότι η επιχείρηση συνεργάζεται και με εξωτερικά συνέργεια για την επιδιόρθωση των βλαβών, λέγοντας όμως ότι δεν φτάνουν. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως μόνο την Τετάρτη η ΕΥΔΑΠ δέχθηκε 248 κλήσεις. Τα συνεργεία, διευκρίνισε, παρεμβαίνουν κατά προτεραιότητα στις ζημιές που επιφέρουν στέρηση υδροδότησης.



Όπως είπε, την Τετάρτη αυτές οι ζημιές ήταν 20 και αφορούσαν η καθεμία 350-500 νοικοκυριά.



Μάλιστα, δήλωσε ότι περίπου το 20% των κλήσεων για διαρροή νερού, αφορούν άσκοπη μετάβαση των συνεργείων, λέγοντας ότι είτε πρόκειται για ζημιά σε δίκτυο κάποιου σπιτιού, είτε για κάποιον πολίτη που ενδεχομένως ξέχασε βρύση ανοιχτή.



Ο κ. Καραγιάννης υπογράμμισε πάντως ότι το νερό της ΕΥΔΑΠ - παρά το παλιό δίκτυο - είναι από τα πιο ποιοτικά και οι πολίτες μπορούν να το πίνουν άφοβα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.