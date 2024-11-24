Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 18χρονη Χαριτίνη Καραχρήστου, που τραυματίστηκε σοβαρά στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 2 Νοεμβρίου στο Αγρίνιο και βρήκε τραγικό θάνατο ο 20χρονος αδελφός της Άκης.

Το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας. Σημειώθηκε σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση Ι.Χ. επιβατικού με δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν δυο νερά άτομα.

Το Ι.Χ. διάσχιζε κάθετα την εθνική οδό όταν έπεσε με δύναμη πάνω του η μηχανή που είχε κατεύθυνση την Αμφιλοχία.

Στη μηχανή επέβαιναν τα δύο αδέρφια, ο 20χρονος Άκης και η 18χρονη Χαριτίνη ενώ στο ΙΧ επέβαινε οικογένεια Ρομά.

Ο 20χρονος Άκης Καραχρήστος άφησε την τελευταία του πνοή μετά το τροχαίο δυστύχημα και η οικογένεια της 18χρονης έκτοτε ήλπιζε σε ένα θαύμα. Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγρινίου.

Η 18χρονη έδωσε μεγάλη «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή, με τις ελπίδες πάντως, από τους ιατρούς του νοσοκομείου, να είναι περιορισμένες εξ αρχής. Τις προηγούμενες ημέρες είχε κοινοποιηθεί σχετικό κάλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για ανάγκες νοσηλείας της κοπέλας «σε εξειδικευμένη ΜΕΘ».

Άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Νοεμβρίου βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

