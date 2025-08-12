Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πύρινη λαίλαπα στην Πρέβεζα, με τους ανέμους που πνέουν στην περιοχή να έχουν ένταση που φτάνει τα 6 μποφόρ. Όπως ανέφερε μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ o δημοσιογράφος του Onprevezanews, Γ. Βασιλειάδης, η φωτιά έχει φτάσει στη λίμνη του Ζηρού.

Η φωτιά είχε ήδη περάσει μέσα από τρία χωριά, καταστρέφοντας σπίτια στον Άγιο Γεώργιο, το Δρυόφυτο και τον Γυμνότοπο. Χωρίς νερό και ρεύμα είναι η περιοχή.

Έχουν ήδη εκκενωθεί 11 χωριά, ενώ συνεχίζονται τα μηνύματα από το 112, τα οποία ενημερώνουν τους κατοίκους, είτε να απομακρυνθούν από οικισμούς, είτε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Πριν λίγο ήχησε μήνυμα από το 112 στην Φιλιππιάδα, έδρα του δήμου Ζηρού, και το Θεσπρωτικό, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε το Κέντρο Υγείας του Θεσπρωτικού.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τους κατοίκους να ζουν ώρες αγωνίας για τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους.

Ο δήμος Ζηρού ανακοίνωσε πως όσοι κάτοικοι απομακρύνονται από Μελιανά, Παπαδάτες, Ζερβό, Γαλατά, Ριζοβούνι, μπορούν να φιλοξενηθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου-Λυκείου Θεσπρωτικού, όπως και στο Παλαιό Δημαρχείο Θεσπρωτικού.

Στις 8 το βράδυ συνεδρίασε εκτάκτως το Συντονιστικό όργανο Ηπείρου στην Φιλιππιάδα και αμέσως μετά, ο περιφερειάρχης, Αλέξανδρος Καχριμάνης, σε δηλώσεις του έκανε λόγο για μία δύσκολη κατάσταση με πολλά προβλήματα, καθώς δεν συνέδραμαν στην επιχείρηση πυρόσβεσης επαρκή εναέρια μέσα γιατί καίγεται όλη η Ελλάδα όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα το πρωί στον Αμμότοπο και τη Δαφνωτή, τέθηκαν υπό έλεγχο, όμως εκείνη που ξέσπασε στον Γυμνότοπο πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών - και γιναντώθηκε στα χωριά του δήμου Ζηρού. Αυτή την ώρα καίγεται το δάσος γύρω από τη λίμνη Ζηρού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.